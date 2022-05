MAČKA MU VAŽNIJA OD TRUDNE ŽENE: Supruga mu ALERGIČNA na kućnog ljubimca, a on joj postavio BIZARAN ZAHTEV! Gori internet (ANKETA)

Anonimni muškarac je dobio podeljena mišljenja na internetu nakon što je priznao da je svojoj trudnoj supruzi rekao da se iseli nakon što je razvila alergiju na njegovu mačku jer on odbija da vrati svog ljubimca u dom.

On je predložio da se on i njegova supruga isele iz njihove kuće dok je ona trudna s njihovim prvim detetom jer je razvila alergiju na njegovu mačku, a on ne želi ponovo da udomljava kućnog ljubimca.

Početak alergija

Muškarac je u objavi na Redditu objasnio da je njegova supruga počela da ima alergiju na mačke tek otkako je ostala trudna, a iako ona želi da se on reši mačke kako bi ona mogla da prestane da kija, on to ne želi da uradi.

foto: Profimedia

Umesto toga, budući tata misli da je najbolje da se on i njegova supruga usele u kuću njenih roditelja za vreme njene trudnoće, kako bi mogli da vide da li će njene alergije nestati nakon što se beba rodi.

Traženje kompromisa

U svom postu je napisao: "Svoju suprugu poznajem sedam godina, u braku smo četiri, a ona je u šestom mesecu trudnoće s našim prvim detetom. Imam mačku koja može da se čuva samo u zatvorenom prostoru, koju sam odgojio od mačića do njenog trenutnog doba od 16 godina. Moja supruga i ja smo jedini ljudi s kojima je redovno u blizini. Supruga je iznenada razvila alergiju na mačku. Razgovarali smo s našim lekarom i rekao je da to ponekad može da se dogodi."

foto: Profimedia

Zatim je dodao: "Moja žena želi da vratim svoju mačku u dom. Ne želim to da radim, ona je stara, poznaje samo mene i moju ženu, poznaje samo naš dom, nije bila u blizini drugih ljudi ili životinja. Mislim da će biti jako stresno za nju u ovom životnom dobu, moglo bi jednostavno da je ubije."

Čovek je rekao da bi bio voljan da razmotri ponovno udomljavanje mačke nakon što mu beba dođe ako se alergije nastave, ali neće popustiti po tom pitanju pre toga.

Dodao je: "Ponudio sam svojoj supruzi kompromis. Možemo da ostanemo s njenim roditeljima, koji žive 10 minuta dalje i nemaju problema s tim da uzmemo slobodnu spavaću sobu dok se beba ne rodi, a onda ako alergije potraju njoj ili se prenesu na bebu, mogu da razmislim o pronalaženju trajnog novog doma svojoj mački. Svaki dan bih proveravao svoju mačku. Moja supruga me nazvala velikim kretenom jer sam dao prednost svojoj mački nad njom i bebinim zdravljem. Jednostavno ne želim da traumiram svoju mačku zbog nečega što bi moglo da bude privremeno."

foto: Shutterstock

Reakcije drugih

Komentari ispod objave na Redditu bili su podeljeni oko toga da li je budući tata bio u pravu ili ne, a neki su rekli da mora da uradi ono što je najbolje za svoju ženu, dok su se drugi složili da bi trebalo da pričeka da vidi šta će se dogoditi kada mu se rodi beba.

Jedna osoba je rekla: "To nije kompromis. Izbaciti svoju ženu iz kuće kada je u 6. mesecu trudnoće stvarno nije nešto što želite da uradite ako uopšte cenite svoju vezu."

foto: Profimedia

Druga osoba je dodala: "Birate svoju mačku umesto svoje trudne supruge i deteta i time joj pravite nepotrebni stres. Šta nije u redu s Vama? Ona je alergična. Alergije se s vremenom pogoršavaju. Razumem da ne želite ponovo da udomite svog ljubimca, ali morate da posložite svoje prioritete pre nego što ova beba dođe."

Ipak, neko drugi se nije složio, rekavši: "Alergije se generalno pogoršavaju s vremenom, ali alergije koje se razviju tokom trudnoće često nestaju nedeljama nakon poroda. Takođe je moguće da mačka nema nikakve veze s tim, a ona ima trudnički rinitis. Mogu da razumem da mačku ne želite da podvrgnete stresu vraćanja u dom zbog privremenog stanja", piše The Mirror.

Šta biste vi uradili u ovakvoj situaciji? Odgovorite u anketi.

(Kurir.rs/ Net.hr)

Bonus video:

01:43 STOTINE TRUDNICA NA NOVOJ TELEFONSKOJ LINIJI ZBOG VAKCINE: Ovo su pitanja koja najčešće postavljaju