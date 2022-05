POZNATI GLUMAC OSTAVIO TRUDNU SUPRUGU, PA SE OGLASIO: Obelodanio ZAŠTO je to uradio! Mnogi muškarci bi uradili ISTO, a evo i zašto

Američki glumac Stiv Barton, najpoznatiji po ulozi u sapunici "General Hospital", otkrio je da ostavlja svoju trudnu suprugu koja čeka dete s drugim muškarcem.

Osim kao karijerni izbor, sapunica je postala i deo Stivovog privatnog života nakon što je saznao za prevaru svoje supruge Šeri Gastin, s kojom je u braku već 23 godine. Pojedinosti o njihovom razlazu 51-godišnji glumac je podelio u storiju na svom Instagram profilu.

"Želim nešto da raščistim. Šeri i ja smo se razišli. Ona je trudna s četvrtim detetom, koje nije moje. I dalje ćemo odgajati naše troje prelepe dece", napisao je Stiv u svojoj objavi i zamolio za privatnost. Par, koji je u braku od 1999. godine ima dve ćerke, Mejkenu i Bruklin i sina Džeka.

Inače, Stiv je bio deo glumačke postave sapunice "General Hospital" još od 1991. godine, u kojoj je tumačio lik Džejsona Morgana, kada su mu krajem 2021. godine dali otkaz jer je odbio da se vakciniše protiv koronavirusa.

"Nažalost, otpustili su me zbog stava o vakcinaciji. Znate, to boli. Ovo se za mene odnosi na ličnu slobodu i mislim da niko ne bi trebao da izgubi osnovna sredstva za život zbog ovoga", rekao je tada glumac, prenosi Page Six.

