PEVA U CRKVENOM HORU I KRIJE MRAČNU TAJNU! Ovo radi TRI PUTA dnevno, a ne priznaje jer je direktor škole: Sramota me je, a moram!

Za jednu zrelu osobu sasvim je normalno da oseća potrebu za seksualnim užitkom, kao što je normalno da ima potrebu za hranom, pićem ili snom. Međutim, u očima mnogih ispunjavanje seksualnih nagona rezervisano je za mlade i ljude u srednjim godinama.

Neretko se zanemaruje da i stariji imaju svoje potrebe, a posebno ako su u poznim godinama ostali bez svog partnera. Iz tog razloga jednom kada se upuste u ispunjavanje svojih potreba, bilo sa novim partnerom, bilo samostalno, često se osećaju posramljeno i očekuju nerazumevanje i osudu od strane društva.

Upravo se ovo desilo jednom čoveku koji je zbog problema koji ima sa masturbacijom pisao savetnici za muško-ženske odnose i tražio njenu pomoć.

- Draga Deidra, sramota me je da priznam da moram da masturbiram tri puta dnevno da bih zaspao. Imam 69 godina. Moja žena je umrla pre četiri godine. Od tada sam ponovo otkrio zadovoljstvo masturbacije. Kao da sam ponovo postao tinejdžer. Počeo sam to da radim jednom nedeljno, ali sada to radim najmanje tri puta dnevno. Koliko god uživam u svojoj tajnoj zabavi, ne mogu prestati da se osećam krivim. Napredujem i moram da budem stub zajednice - započeo je gospodin i dodao:

- Pevam u crkvenom horu i direktor sam škole svoje unuke. Ne mogu se ponašati ovako. Osim toga, mora postojati zdravstveni rizik od tako čestog masturbiranja u mojim godinama. Pokušao sam da se odreknem te navike, ali ne mogu da zaspim ako ne podlegnem iskušenju samozadovoljstva.

Diedra mu je odgovorila i ponudila pomoć:

- Nemojte se osećati krivim. Apsolutno je normalno masturbirati redovno. Mnogi se osećaju neprijatno zbog masturbacije. Masturbacija vam može pomoći da zaspite oslobađanjem hormona koji vas opuštaju. Nećete naneti nikakvu štetu svom telu. Naprotiv, samozadovoljavanje može sprečiti probleme sa prostatom i ublažiti stres. Ako se ne osećate dobro zbog masturbacije, možda je vreme da razgovarate sa lekarom opšte prakse, ali ako ne, nema potrebe za brigom.

