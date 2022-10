NAJPOZNATIJA SRPSKA P*RNO GLUMICA SE OVAKO SPREMA ZA NOVE FILMSKE IZAZOVE: Došla u rodni kraj, a evo šta trenutno radi u Srbiji!

Ivana Slavković, poznatija kao Čeri Kis, trenutno važi za jednu od najvećih svetskih zvezda filmova za odrasle. Ovih dana posetila je svoju rodnu Srbiju.

U duksu i sa kapom, a pored kariranog stoljnjaka, Čeri Kis je stavila perce luka u usta i navrnula bokal rakije.

„Srbija zauvek“, napisala je ona ispod fotografije.

Na stolu se vidi domaći kajmak i ajvar.

Ivana Slavković rođena je u selu Šarlinac u blizini Niša, a danas je mnogi bolje znaju pod umetničkim imenom Čeri Kis, koje je uzela kada je sa osamnaest godina ušla u industriju filmova za odrasle. Karijeru je počela u mađarskoj prestonici Budimpešti, a trenutno je mnogi smatraju jednom od najpopularnijih svetskih glumica u ovoj branši.

Snima sa najvećim producentskim kućama, najviše u Americi. Ivana, kako je sama istakla u više navrata, potiče iz vrlo konzervativne porodice, a otac je se praktično odrekao kad je saznao čime se bavi.

U jednom trenutku je čak odlučila da odustane od snimanja filmova za odrasle, kada se i pojavila kao učesnica u rijalitiju „Parovi“. Međutim, ubrzo se vratila u industriju za odrasle i ubrzo izgradila impresivnu karijeru, počevši da zarađuje velike honorare.

Nedavno se pojavio stari video sa Ivaninog prvog kastinga za ulazak u svet porno industrije, a u razgovoru sa jednim francuskim producentom tada je pred kamerom, uz prevodioca, otkrila i svoje motive zašto želi da se bavi ovim poslom.

Producent joj je na početku udelio kompliment kako joj se sviđa njen tip lica, našta mu se ona zahvalila, a na njegovo pitanje da li uživa da bude pred kamerom odgovorila je potvrdno. Na pitanje da li je ranije snimala eksplicitne snimke, odgovorila je negativno, a zatim kazala da ima 19 godina i da upravo završava srednju medicinsku školu. Upitana da li želi da bude lekar, kazala je da ne želi.

- Na poslednjoj godini, kada sam konačno izgradila svoj karakter, shvatila sam da to nije za mene, jer ne volim da gledam krv. Nisam još uvek sigurna čime želim da se bavim. Pokušavam da nađem svoj put i želim da probam još neke stvari da bih bila sigurna - objasnila je Ivana koja je potom, uz osmeh, kazala da ne zna šta će joj producent predložiti i čime bi to trebalo da se bavi.

On ju je onda upitao da li bi volela da radi nešto što uključuje pokazivanje svog tela, našta je ona pomalo stidljivo odgovorila: „Možda“, dodavši da joj deluje zanimljivo da radi takav posao i da smatra da je to „lak posao za cure“. Priznala je i da je egzibicionista, da voli da se pokazuje, te da smatra da ima lepo telo i da je zadovoljna sa njim.

Producent ju je onda pitao da li voli seks, našta je potvrdno odgovorila, dodavši: „Ko kaže da to ne voli, taj laže“. Na pitanje da li je bila sa mnogo mladića u životu, Ivana je odgovorila da nije i da je imala samo tri ozbiljne veze i dve „kombinacije“. Onda je usledilo pitanje koliko je godina imala kada je prvi put vodila ljubav, a Ivana je počela da otpuhuje, delujući kao da joj je neprijatno da na njega odgovori.

- O, bože, zašto baš moram o tome da pričam. Je l` baš moram to da kažem? Imala sam šesnaest godina. Nisam imala dobar osećaj prvi put, baš zbog toga se nerado sećam toga. Nije bilo baš nešto, pa ne volim da pričam o tome. Što se seksa tiče, nemam baš toliko isukstva da bih mogla da kažem šta najviše volim. Volim klasičan seks. Imala sam jednog dečka koji je imao malo veći stomak tako da misionarska poza nije bila izvodljiva. Uživala sam sa njim bez obzira na to, ali ne toliko koliko sam htela. Nije mi toliko bitan fizički izgled kod muškarca, bitnija mi je tehnika. Desilo mi se da budem sa prelepim dečkom – to je taj dečko s kojim sam prvi put vodila ljubav u životu. Stvarno je bilo lep, ali očajan ljubavnik. Zato mi je to prvo iskustvo tako loše. Super bi bilo da budem sa Bredom Pitom koji ima dobru tehniku - ispričala je Ivana kroz smeh.

Zvanični podaci kažu da je do sada snimila preko pedeset filmova za odrasle. Ima veliki broj obožavalaca, a samo na Instragramu je prati preko stotinu hiljada ljudi!

- Ovaj posao je gluma bez trunke emocija. S obzirom da sam ja glumica, glumce smatram za moje kolege. To je i logično jer kada se upale kamere, reflektori, glumac igra ulogu, ma kakva da je ona. Moj momak je snimao sa mnom i jednom prilikom je prokomentarisao da me neizmerno voli, ali da se čudno osećao kada se sva ta tehnika uključila. Baš mi je rekao da nije imao osećaj nikakve bliskosti sa mnom i da je samo o kameri razmišljao. To i jeste tako. Na filmu se, normalno, sve to ne vidi - ispričala je u jednom intervjuu Ivana kao već afirmisana glumica u filmovima za odrasle, a zatim kazala da u Srbiji vlada vrlo licemeran stav prema pornografiji.

- Meni su okrenuli leđa samo oni koji su bili licemerni, to jest bivše drugarice koje su se j**ale sa kriminalcima samo zato sto su oni kao neke face. A, pazi sada i to, zašto ljudi uopšte poštuju kriminalce za koje se zna kako su stigli do para, a osuđuju prostituciju? To je ono što mene izluđuje kod naših ljudi - kazala je Ivana.

(Kurir.rs/Nova)

Bonus video:

03:55 SEKSOLOG ZAPLAKAO U EMISIJI UŽIVO: Zbog čipsa sa ukusom VAGINE?! Kroz te stvari deca trebaju polako da prođu