NEUMOLJIVI MASER POZNAT PO "VRELIM" MASAŽAMA OŽENIO 10 ŽENA: Snimak venčanja postao HIT na mrežama! Toliko njih će te IZLUDETI

Njujorški influenser Emanuel Lastin (28) navodno je oženio 10 žena tokom ceremonije na plaži, a video tog događaja na TikToku pogledalo je više od 600.000 ljudi.

"Danas sam oženio deset žena”, napisao je.

"Mi smo sve mlade", glasi opis videa.

Lastin tvrdi kako veza obuhvata „više jezika, više ličnosti, više lepih ljudi, ali jedna stvar koja im je zajednička su ljubav i pozitivna energija”, rekao je za Post.

U videu na TikToku oko njega kruži devet mlada koje su odevene u oskudan bi beli donji veš i drže bukete cveća. Jedna mlada sedi u Lastinovom krilu i razmenjuje s njim poljupce.

Nejasno je iz videa gde se ova ceremonija dogodila, ali sigurno nije u Njujorku gde žive.

Lastin je maser iz Kvinsa koji kreira senzualni sadržaj na društvenim platformama TikTok, Tviter, Instagram i OnlyFans. Objavljuje kako pruža senzualne seanse svojim klijentkinjama ili ženama u stanu u Njujorku.

U nedavnoj epizodi podkasta „Dirty Street Confessions” ovaj samoprozvani maser otkrio je strast iza ovakvih senzualnih sadržaja.

„Ja to radim za žene. Pokušavam pokazati ženama da ovo zaslužuju. One to zaslužuju od muškaraca, od bilo koga”, rekao je.

„Žene su na prvom mestu”, dodao je.

Njegova viralni snimak venčanja s 10 žena podstakla je neke da se pitaju koliko je masaža morao napraviti da bi se venčao s čak njih 10.

„To je ludo, ja se mučim sa svojom jednom ženom. Sretno!” našalio se jedan muškarac.

"Izludiće ovog čoveka", našalio se drugi na račun žena.

