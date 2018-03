DANI KOMEDIJE: Nastavljamo Mandinu misiju

Predstava „Florentinski šešir“ Ežen Labiš, u režiji i adaptaciji Darijana Mihajlovića i izvođenju pozorišta „Boško Buha“ iz Beograda, po mišljenju i stručnog žirija i publike pobednik je 47. Dana komedije.

foto: Damir Dervišagić



Stručni žiri, u kom su bili pozorišni reditelj Nikola Zavišić, urednica RTS Olivera Milošević i glumac Srđan Aleksić, najboljim na festivalu proglasio je ovaj komad i dodelio mu nagradu „Mija Aleksić“.

foto: Promo



Žiri je tri ravnopravne nagrade, statuete Ćuran za najbolja glumačka ostvarenja, dodelio Goranu Jevtiću za ulogu Nonankura u predstavi „Florentinski šešir“, Dejanu Lutkiću za ulogu Fadinara u istoj predstavi i Milanu Čučiloviću za ulogu Duška u „Moj deda je aut“ Dušana Jankovića, u izvođenju BDP.

- Uvek je lepo dobiti nagradu za rad i trud uložene u neku ulogu. Ovo mi je prvi put da sam učestvovao na festivalu i samim tim i moj prvi Ćuran. Znate, kad pobedi predstava vašeg pozorišta koje još nema matičnu zgradu i koje se uprkos svemu trudi da održi kvalitet, onda to mnogo znači. Šta god radili, u glavama nam je to da je Manda hrabro započeo ovu misiju rekonstrukcije, a naša je odgovornost da to završimo. Sve ono što je Manda započeo nije bilo uzalud i mi nastavljamo dalje da se trudimo - rekao je za Kurir Dejan Lutkić.



I prema oceni publike, ovo je bila najduhovitija predstava na festivalu sa ocenom 4,80, te joj je uručeno priznanje „Miodrag Petrović Čkalja“ i statueta „Jovanča Micić“, a pripala joj je i specijalna diploma dnevnog lista Politika.



Za najboljeg mladog glumca proglašen je Uroš Jovičić, a za kostime je nagrađena Ivana Vasić. Na otvaranju Dana komedije Zlatni ćuran za životno delo uručen je doajenu srpskog glumišta Predragu Ejdusu.

Nušićijada u Ivanjici GRAD PREOTEO FESTIVAL

Udruženje građana Kudes, na čiju je inicijativu obnovljena Nušićijada u Ivanjici, više neće učestvovati u njenoj organizaciji. Da su izbačeni iz organizacionog odbora, oni su saznali iz direktnog prenosa sednice Skupštine opštine Ivanjica. - Udruženje građana apsolutno nema nikakve ingerencije u Nušićijadi. Manifestacija pripada Gradu - poručili su iz opštine.

Iz Kudesa odgovaraju da će se i dalje boriti za festival i slobodu. foto: Damir Dervišagić

