U POSLEDNJEM TRENUTKU JOJ SPASLI ŽIVOT: Zvezda filma Varljivo leto HITNO operisana! Gangrena joj razorila stomak!

Glumica je hitno operisana u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici, a sada je rešila da progovori o traumatičnom iskustvu.

Sanja Vejnović (56) doživela je nedavno pravu dramu. Naime, glumica je pre nešto više od dve nedelje završila u bolnici s nesnosnim bolovima u stomaku.

Rekla je da još oseća slabost, te da je tek sada počela da se pomalo kreće. U zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici spasli su joj život, a opisala je što se tačno dogodilo i kako su tekli sati pre hitne operacije.

- Bol nije prolazila nego se samo pogoršavala, oko tri ujutru završila sam na hitnoj, s mišlju da sam od tog trenutka sigurna i u dobrim rukama - navodi Sanja, a agoniji tu nije bio kraj.

Od tog trenutka počinje moja noćna mora. Divan lekar me je stavio u kolica i počinje da vozi horor podzemnim hodnicima po odeljenjima Vinogradske. Prvo dolazim kod urologa, kojeg naravno nema, nakon pola sata pojavljuje se mlada stažistkinja koja pita imam li kakvih problema sa mokrenjem ili bubrezima, odgovaram da nemam i opisujem gde me tačno boli. Odlučuje da mi radi ultrazvuk i baš na mesto koje me boli da mora da pritisne jače. Rezultat - bubrezi su u redu. Pitam je kad već gleda vidi li slepo crevo, na što mi odgovara da ona gleda samo bubrege - kaže Vejnović, poznata po ulozi Anđe u filmu "Banović Strahinja", a igrala je i u "Varljivom letu".

"Usledilo je čekanje dežurnog mladog doktora koji se isto tako odlučuje na pregled ultrazvukom spolja i iznutra, iako mu ja govorim da sam baš nedavno bila kod svog ginekologa i da je ginekološki sve u redu. Zbunjen činjenicom da ne može dobro videti desni jajnik, zove još dvoje starijih kolega da me i oni pregledaju ultrazvučno. Sad već trojica prolaze sondom po mojoj utrobi, iako se ja u suzama i boli koprcam i molim ih da mi ne pritiskaju mesto gde me boli. Ista priča na internoj. Suma sumarum nakon šest sati maltretiranja vraćam se u početnu ambulantu, gde su me ostavili na hodniku da ležim još pola sata.

Zahvaljujući bolničaru koji odlazi u ordinaciju moliti doktore da me prime, jer mi stvarno nije dobro, još najmanje dvoje mi pritiskaju mesto koje me boli i uz moje urlike ipak zaključuju da bi mogla biti upala slepog creva i odvode me konačno na hirurgiju - ističe glumica.

Hirurgu je bio dovoljan samo jedan pogled da je obavesti da hitno mora na operaciju.

- U tom trenutku od neopisive boli samo jedva čekam kad će me uspavati. Operacija je završena, vode me na odeljenje i svi mi sa mnogo brige pomažu. U neko doba popodne dolazi da me obiđe i hirurg koji me je operisao. Prilazi mi, hvata me za ruku i vrlo potreseno kaže kako sam došla u 12 i 5, a ne 5 do 12. Da mi je slepo crevo napredovalo, nastala već gangrena u celom abdomenu i da su mi spasavali život. I kako to da nisam došla ranije. Prošla sam još nekoliko kriza u bolnici, u jednim momentu je izgledalo da ću morati na još jednu operaciju, ali sam se hvala Bogu izvukla. Sad sam na kućnoj nezi, oporavljam se polako i veselim svakom novom danu, prestanku boli, suncu, i svemu što pre nisam doživljavala kao važno. Nikada više neću završiti na Hitnoj jer je pitanje hoću li preživjeti horor od procedure - zaključuje Vejnović.

