DRAGAN MIĆANOVIĆ OTKRIO KAKO ĆE SE ZAVRŠITI NEMANJIĆI: Glumac iskreno o kritikama na račun serije!

Dragan Mićanović kaže da je očekivao veliko interesovanje publike za ovu seriju, ali priznaje da se nije nadao tako žestokim reakcijama.

Kroz karijeru dugu 30 godina, koju je započeo kao sedamnaestogodišnji mladić, Dragan Mićanović se oprobao u različitim filmskim i pozorišnim žanrovima. Ovih dana publika ga s nestrpljenjem očekuje u svakoj epizodi serije "Nemanjići - rađanje kraljevine", gde tumači lik Rastka Nemanjića.

Glumac kaže da su ga iznenadile reakcije gledalaca.

foto: Printscreen/RTS

"Nisam očekivao baš takvu reakciju, mada iz svog 30-godišnjeg iskustava sam shvatio da se ljudi baš strasno bave kritikom umetnosti, bilo u pozorištu ili na televiziji. Sada, pošto je moderna tehnologoija dopustila da svako kaže mišljenje o svemu, reakcije su dosta emotivnije, žešće i jače. Znali smo da radimo nešto što će buditi interesovanje pozitivno i negativno, ali ne ovoliko", iskren je glumac.

Dragan objašnjava i da je svojoj ulozi pristupio temeljno.

"Imao sam iskustva i do sada radeći raznorazne likove dosta značajne za svetsku književnost i dramaturgiju tako da za svakog glumca kada se prihvati nekog posla, makar je kod mene to slučaj, postoji odgovornost. Bilo da glumim roma, Hamleta ili Rastka... Uvek ću dati sve od sebe u datim okolnostima, to je bio slučaj i sa Svetim Savom", kaže.

foto: Dragana Udovičić

Dragan je ranije govorio da svaki lik kojeg je igrao na njemu ostavi neki ožiljak. Kakav je trag ostavila uloga Rastka?

"Kada se udubite u sve to što je on postigao za vreme svog kratkog života na zemlji, vi shvatite problematiku tog vremana i tog lika, ali i ostvarenje koje je on učinio, i onda pokušavate da stvorite u glavi slike kakva bi to ličnost bila. Bio sam prilično smiren za vreme rada na tom liku i spokojan. Moraće da prođe neko vreme pa da shvatim šta mi je ostalo iza tog lika. Mislim da je to neka duhovnost i smirenost, spokoj, a možda je to samo stvar godina", kaže Mićanović.

Iako je najavljena druga sezona "Nemanjića", Dragan ne zna da li će biti deo glumačke postave.



"Ovaj serijal se završava smrću Stefana Prvovenčanog, kada je Sava u zrelim godinama, nakon toga ni on nije poživeo mnogo. Ne znam da li će u nastavku biti još živ", kaže.

foto: Dragan Kadić

Osim ovoga, Mićanović je okrio i šta mu je tokom snimanja bilo najteže.

"Ne sećam se velikih problema, sve je išlo glatko. Sem što sam morao poprilično dugo da provodim na šminkerskoj stolici. Budio sam se u pet ujutru ako je snimanje počinjalo u sedam", objašnjava.

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Youtube

