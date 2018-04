SRBIJA GORI ZBOG PIŠKILA SAM U NEMANJIĆIMA: A tek kad čujete kakvo OBJAŠNJENJE je dao scenarista!

U poslednjoj emitovanoj epizodi "Nemanjića" izdvojila se jedna scena koja je izazvala opštu pometnju među publikom. U njoj su Vojin Ćetković i koleginica Nada Šargin.

Njih dvoje se nalaze na vetrometini, a u jednom trenutku se Raška gubi iz vida svom bratu Stefanu Nemanjiću.On je doziva, ali nje nema. Nakon nekoliko minuta se pojavljuje. Na pitanje šta je radila, Raška odgovara:"Piškila sam, čoveče".

Njene reči naišle su na osudu uglavnom dokonih tviteraša koji od početka emitovanja ove serije pokušavaju da nađu i one najsitnije greške u seriji.

Za ovakve "dušebrižnike" Gordan Mihić scenariste ima samo jednu jasnu i glasnu poruku.

- Pa to je idiotizam. Od svega što su videli oni su primetili to što dok je sveta i veka žene govore. Ne vidim ništa strašno u tome. To samo idioti mogu da komentarišu. Nemaju drugog posla nego da sede na kompjuteru i takve stvari pišu. Šta je tu strašno? Jel to ružna reč, psovka? - odbrusio je Gordan Mihić.

Gordan Mihić ističe da im nije nimalo lako s obzirom na to da su pod budnim okom javnosti od početka emitovanja:

- Neka se meri svaka reč. Osam nedelja Nemanjići su u vrhu. Najgledanij emsija od svih emisija. To je jedini odgovor na sve ostalo. Niko ne može da natera ljude da gledaju i vole "Nemanjiće" pa ima i onih kojima sve smeta.

Inače, u pripremi je i druga sezona.

- Napisao sam scenario za drugu sezonu. Procedura je takva da mora da se složi prvo redakcija, pa Upravni odbor. Početak ćemo videti kada će krenuti da se snima. Videćmo kako će redakcija nadam se najboljem - kaže Gordan Mihić".

