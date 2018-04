TI SI KRIVA ZA NJEGOVU SMRT: Manekenka okačila potresnu poruku, fanovi di-džeja je NAPALI! FAMA OKO AVIČIJEVE SMRTI NE JENJAVA!

Nakon što je Amerikanka Emili Goldberg na svom profilu društvene mreže objavila privatne fotografije i poruke preminulog di-džeja Avičija i sebe, joše jedna njegova bivša devojka dobila je potrebu da se medijski eksponira.

Model i blogerka Rakel Nataša Betenkort (30) posvetila je podužu poruku preminulom muzičaru. Par je bio zajedno od 2013. do raskida koji je usledio godinu dana kasnije.



"Tim, osećam se kao da smo do juče bili nerazdvojni. Voleli smo da pričamo i da se smejemo do samog zalaska sunca. Bili smo protiv celog sveta. To su sećanja koja će trajati do kraja života. Uprkos svim našim usponima i padovima, uvek sam htela da budeš srećan i zdrav", napisala je Rakel.

Dodala je kako je život očito 'imao drugačije planove' za nju i Avičija, i kako joj je sad žao.

"Znam koliko si se snažno borio sa svim problemima. Dala sam sve od sebe da ti pomognem. Hvala ti što si mi pokazao i naučio me šta je prava ljubav. Veza koju smo imali bila je toliko stvarna i čvrsta da zaista ne verujem da smo je ikada prekinuli do kraja. Zauvek ćeš ostati u mom srcu", dodala je manekenka.

foto: Printscreen/Instagram

Kanađanka tvrdi i da su se ona i muzičar razišli jer su tada oboje bili premladi za ozbiljnije korake u vezi.

"Bio si toliko poseban i nadaren i imao si najveću ulogu u mom životu. Samo želim da znaš da nikad nisam prestala da te volim. Sada mi je najveća uteha što je tvoja muzika dotakla živote milijarde ljudi i što će sećanje na tebe i tvoj vedri duh zauvek živeti u svima nama", napisala je Betenckort.

foto: Printscreen/Instagram

Njene poruke su izazvale 'lavinu' loših komentara fanova di-džeja koji je u petak poslepodne preminuo u 29. godini.

"Čekaj malo, nisi li mu upravo ti slomila srce pre pet godina? Dobro se sećamo kada je Tim medijima rekao da te neće nikada zaboraviti i da je zbog tebe napisao par pesama o slomljenom srcu. Uništila si ga, zato je i pio", jedan je od komentara.

Drugi su joj rekli kako je sramotno da od njegove smrti pravi promociju sebe i svog bloga.

"Do juče niko nije ni znao za tebe. Zar njegovim bivšim devojkama baš ništa nije sveto", upitali su se mnogi.

Avičijevo telo avionom će biti prebačeno u Švedsku, a njegov brat David doći će u Oman kako bi potražio odgovore oko njegove prerane smrti za koju se uzrok još ne zna. Tamošnja policija navodi kako nije bilo kriminalnih sumnji.

Kurir.rs/ Foto:

Kurir

