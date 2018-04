(FOTO) NIJE KRILA ODUŠEVLJENJE: Dragana Mićalović SA SVIMA PODELILA fotografiju sa svojim IDOLOM!

Kao mladja, gledala sam svaku reprizu moje omiljene serije,, Los Serrano" i bila najverniji fan iste. Posle nekoliko godina nekako je kosmos namestio da zaigram u istoj i to moj omiljeni lik Afriku tj nasu Kasiju😊 A danas se desio i taj trenutak da upoznam njega @frnperea 😊 Markos😊 Zivot je divan😍 13.maj SNP - Dodjite da zajedno uzivamo u koncertu😊❤️😍,, Uno más uno sí que son siete, así que nos vemos en Belgrado y en Novi Sad! Fran Perea os está esperando" #losserrano #Markos #Sindjelici #Kasija

A post shared by Dragana Micalovic (@hipokampelefantokamela) on Apr 23, 2018 at 9:08am PDT