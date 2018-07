PORODIČNA DRAMA KOJU NIKADA NEĆE ZABORAVITI: Da se ispostavilo da je TUMOR ZLOĆUDAN, najpoznatijoj majci na svetu bi AMPUTIRALI NOGU da bi PREŽIVELA!

Kad je bila mala, Kris Džener obolela je od raka kostiju. Tada, tehnologija nije bila na istom nivou kao danas, te da se ispostavilo da je tumor zloćudan, poznatoj mamadžerki lekari bi morali da amputiraju nogu samo da bi joj spasili život.

"To su rekli rekli mojoj mami. Tehnologija u to doba nije mogla da pokaže ima li i kakvog tumora, morali su da me operišu pa da vide. Da je tumor bio zloćudan, amputirali bi mo nogu", ispričala je Kris.

Na svu sreću, uspela je da se izvuče. Tumor nije bio zloćudan, a ona je bila srećna što je živa.

"Nisam ja uopšte tada shvatala o čemu se radi, nisam imala ni blagu predstavu o tome kako stvari stoje. Bila sam samo srećna što sam živa", dodala je Kris.

