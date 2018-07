MAJKA MI NIJE UZOR: Ćerka Anice Dobre se bavi glumom, ali ne voli da je upoređuju sa NJOM! (FOTO)

Mlada glumica Mina Softić, koju je publika upoznala kroz brojne predstave i seriju „Ubice mog oca”, priznaje da od svoje majke nikada ne traži savete, jer se u poslovnom smislu ne ugleda na nju.

Mina Sovtić, ćerka glumice Anice Dobre, deo je ekipe nove serije Dragana Bjelogrlića „Žigosani u reketu”.

"Ivana je devojka koja potiče siromašne porodice i ceo život je svirala da bi ostvarila svoj san i upisala muzičku akademiju, uz stipendiju. To je jedini način kako je mogla da upiše. Na početku serije vidimo nju koja se bori da zadrži stipendiju koju je teško dobila i kako priča napreduje, videćemo zapravo nju kako se menja i shvata da stipendija možda i nije nešto što je najbitnije", kaže nam Mina, i objašnjava kako je došlo do toga da zaigra u Bjelinoj novoj seriji.

"Nisam dobila poziv, išli smo svi kao klasa na kasting i imali smo više zadataka. Bio je jako zanimljiv i kreativan proces, svi smo imali tu priliku da se opustimo i probamo različite uloge, pre nego što smo dobili uloge koje su oni mislili da nam najviše pristaju", kaže mlada glumica.

Iako joj je majka Anica Dobra, jedna od naših najboljih glumica, Mina se nije s njom posavetovala oko nove uloge.

Ne pričamo mi o poslovnim stvarima. Ja imam jedan jako blizak i divan odnos sa svojim profesorom, to je Dragan Petrović Pele i imam potpunu slobodu da kad god imam neki životni problem mogu da ga pozovem i da onda pričam sa njim. Mislim da je to i bolje i zdravije da s nekim ko je objektivniji pričam o određenim stvarima vezanim za industriju. Imam tu sreću da mi je on profesor.

Anica joj je najveći životni oslonac, ali ne i osoba na koju se ugleda u poslu.

"Mislim da se gluma dosta promenila i da je mnogo brža u današnje vreme, te da su određene stvari dosta različite. Ono što mislim da je normalno je da deca idu drugačijim putem od svojih roditelja u smislu da imaju neke druge ciljeve. To je kao duh vremena. Mislim da bi to bilo vrlo zastarelo da ja imam istu motivaciju koju je ona nekad imala. Ranije je bilo dovoljno da neko bude hipik da bi bio član hipi pokreta i da ide na koncerte, a danas to donekle podrazumeva da i taj čovek koji je protiv sistema bude vrlo informisan i obrazovan u smislu interneta i tehnologije. Tako da mislim da biti ono što je neko bio za neko vreme, danas podrazumeva niz drugačijih sposobnosti", ističe Sovtićeva.

Nismo htele da radimo zajedno

Mina objašnjava da se sa mamom dogovorila da ne rade zajedno, ali je dogovor prekršen.

- Mi smo se na početku moje karijere dogovorile da nikada ništa nećemo da radimo zajedno. Međutim, to je ubrzo palo u vodu. Ja igram Olgu u „Korenima” i desilo se da je nju Ivan Živković zvao za manju ulogu i onda sam ja rekla: „Ne možeš, to ja radim”. Šalim se, naravno. Njoj je to bilo interesantna uloga, tako da sam ja onda bila: što da ne, nismo u istim epizodama. Verovatno bi drugačije bilo da jedna sa drugom glumimo u seriji ili na filmu.

