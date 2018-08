ROŠIN MARFI OBJASNILA ŠTA JE TO DOBRA MUZIKA: Evo kako smo se proveri na koncertu svetske zvezde

Rošin Marfi (45), irska muzičarka i nekadašnja članica sastava Moloko, održala je preksinoć spektakularan koncert na 16. beogradskom Bir festu, pred više od 70.000 ljudi.

Više od sat vremena publika je bez daha pratila neponovljiv performans ove vanserijske umetnice, koja je još jednom pokazala šta je to dobra muzika i zašto uživa titulu diktatora avangardnih muzičkih trendova.

Na scenu je izašla neprimetno, u pratnji svojih muzičara, a već s prvim taktovima koje je diskretno pratio njen briljantni vokal. Rošin je pokazala zašto je obožavaoci, ali i kritika, označavaju kao naslednicu najvećih evropskih zvezda i multimedijalnih umetnika poput Dejvida Bouvija ili Kejt Buš. Trenutak u kome je istupila nekoliko koraka ispred svog benda i zgrabila mikrofon bacio je u trans čitavo Ušće.

Plesali su i naglas pevali njene najveće hitove i mladi i stari, fenseri i hipsteri, rokeri i pretekli pankeri, roditelji i školarci. I sama Rošin je vidno uživala u konekciji koju je ostvarila sa srpskom publikom, a koju je, donekle, već i upoznala tokom dva nastupa na Egzitu i jednog u Beogradu.

Na repertoaru su joj se našle pesme s poslednjih studijskih albuma, ali je ipak atmosferu dovodila do vrhunca izvođenjem proverenih starijih hitova, poput "Overpowered", "You Know me Better", a posebno iz Moloko opusa "Sing it Back" i "Forever More". Njen nastup na ovogodišnjem Bir festu zasigurno će ostati upamćen kao jedan od najboljih koncerata na ovim prostorima, jer posle njega, kako i sama kaže u svojoj poznatoj pesmi - "Od večeras, ništa više neće biti isto".

A nekako kao da ništa nije bilo isto, jer je na otvaranju zabeleženo samo nekoliko incidenata. Samo dve osobe su privedene, devet lica je zatražili pomoć, a dvoje je odvezeno na VMA zbog trežnjenja. I vozači u saobraćaju nisi napravili nikakav prekršaj.



- U sklopu kampanje "Kad pijem ne vozim" dobili smo na poklon 10 alkometara. Četiri lica su zadržana na trežnjenju zato što su upravljali motornim vozilima pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila. Sve više vozača se pridržava toga da kad pije, i ne vozi - poručio je Boban Milinković iz saobraćajne policije.

