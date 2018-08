MARINKO MADŽGALJ BI DANAS SLAVIO 40. ROĐENDAN Kolege neutešne: Scena je ostala prazna, ali on je naš dobri duh čuvar

Scena Ateljea 212. Glumci na pozornici, njih 14, osluškuju šapat Gospoda: "Smrti nema, prekrasna moja Đulbehar..." Tišina... i spušta se zavesa.

Gromoglasne ovacije za predstavu "Pijani" i maestralnog glumca Marinka Madžgalja. Nažalost, njega na sceni više nema, a neponovljivi i neodoljivi večiti dečak danas bi napunio 40 godina. Smrt ga je prerano uzela, ali on nastavlja da živi kroz sećanje publike čija je srca zauvek osvojio.

Foto: Dragan Kadić

Mogao je Marinko još mnogo maestralnih rola da odigra, međutim, bitku je dobila opaka i teška bolest, za koju je prekasno saznao. Dejan Dedić, njegov kolega iz Ateljea, trebalo je da mu bude direktan partner u predstavi "Makbet", ali do saradnje nije došlo. Mladi glumac za Kurir se priseća njihovih druženja i poslednjeg susreta.



- Ne volim da kažem da ga pamtim, jer ne prođe dan da ne čujem neku pesmu koja me na njega asocira ili me vrati na neko od naših večeri. Šta izgovoriti a da ne ukaljate njegovu veličinu, ne ojadite je patetikom, a da opet bude dovoljno. Imali smo gostovanje "Avgusta u okrugu Osidž" u Beču i, naravno, stali smo u Pandorf da se nakupuje šta se može od kvaliteta za manje novca. Naravno, toj turi ni Maki ni ja nismo ostali dužni. Cunjali smo i lutali, uzimali neke sitnice i meni zapadne za oko kaput "hilfiger", koji je bio na nekom prevelikom sniženju, i pošto ja nisam baš najjači sa bojama pitam Makija: "Maša, 'e li ovo crno ili teget?" On pogleda onako stručno i veli: "Ada, Dedo, crn." Rešeno - kupljeno, baš sam crni kaput tražio. Srećni obojica stižemo u Beč, idemo u provod, koji je bio nezaboravan - priseća se Dedić.

foto: Zorana Jevtić



Dejan kaže da Marinka nisi mogao da ne zavoliš.



- U toj noći smo se nas dvojica baš zgotivili. Svi smo. Mada je njega bilo teško ne zgotiviti odmah. No, prođe veče, sutradan svi otišli u muzeje, samo Maša i ja mamurni ostali u hotelu. Kucam mu na vrata, rekoh: "Maša, imaš li paste za zube, zaboravio sam je?", kaže da ima. "Gde su ostali?", rekoh: "Po muzejima", pogledamo se, puknemo od smeha, kaže: "A nas ćemo dvojica na kafu", rekoh: "Ada no što", nasmejemo se, sredimo i pravac da hvatamo sunce po svim bečkim štrasama. Cunjamo tako, kupujemo igračke, što nama, što za naše, idemo i sve vreme pevamo. Kako on počne, ja se nadovežem i obrnuto. I u jednom trenutku izađemo na sunce i ja skapiram da mi je kaput od sinoć teget da ne može jače. I kažem mu: "Maša, jesam li ja tol'ko p'jan ili je ovo teget", on pogleda, pauza, pogleda me i kaže: "Bogu mi, Dešo, biće da jes'", i umremo od smeha na našu sposobnost procenjivanja nijansi. I tako nastavimo da se smejemo, idemo ulicom u potrazi za mestom za kafu, sviruckamo i pevušimo melodiju "In the jungle the mighty jungle a lion sleeps tonight", pa ja njemu terciram, pa on meni i tako zaneseni nekom našom atmosferom, sreće nas Mlađa Andrejević i videvši nas srećne iz prve ispali: "Gde ste, momci, iz rubrike tek profurali", otkinemo se od smeha sva trojica, bacimo još pokoju i odemo na kafu. Eto, a to je samo jedna od niza predivnih stvari koje smo tako u mimohodu pravili, zbližavajući se potpuno spontano - objašnjava mladi glumac.

Ujedinio prijatelje: Osnovali fondaciju za borbu protiv raka pankreasa Koliko je Madžgaljeva smrt potresla region, pokazuje i fondacija osnovana na njegovo ime, čija je misija borba protiv raka pankreasa. Glumčevi najbliži prijatelji i danas se sa setom u glasu sećaju svog druga. Poslednje dane Marinko je proveo uz svoje najbliže, a svake godine 21. avgusta na njegovom grobu osvane cveće kao znak sećanja na voljenog glumca koji je premlad otišao.



I danas se pita kako bi izgledao taj Joneskov "Makbet" sa Marinkom kao direktnim partnerom.



- Jako smo se tome radovali. Tad smo se i poslednji put videli. Uroš Jakovljević je odigrao Makbeta maestralno, a Maki je postao The Maki, jedan jedini i neponovljivi. Znam da svi to kažu, ali to i jeste naš dobri duh čuvar, koji neće nikada prestati da nas raduje. Eto, nadam se da nisam bio patetičan, mada je to teško, a i svakako to sam samo ja, a Maki nikad nije bio - zaključuje Dedić.

foto: Adria Media

Marinko je iza sebe ostavio ćerku Saru, koju je dobio iz veze sa glumicom Dubravkom Mijatović.

