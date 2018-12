VIŠE NEMA JUNAKA KOJI BI POGINULI ZA SRBIJU! Petar Ristovski nikad iskreniji: O ocu Lazaru i nasledniku Slavka Štimca

Film "Kralj Petar Prvi" premijerno će biti prikazan večeras u Beogradu, u velikoj sali Sava centra i u Kombank dvorani, a zbog velikog interesovanja iste večeri imaće po jednu projekciju i u bioskopu Sinepleks Ušće.



Reditelj ovog ostvarenja Petar Ristovski kaže da je zajedno s celom ekipom uspeo da snimi spektakl kakav srpska kinematografija još nije videla.



- Na zatvorenim projekcijama ljudi su mi govorili da Srbija nije imala ovakav film. Komentarisali su da je najbolje prikazan duh običnog čoveka i vojnika koji je spreman da, u svom tom haosu i golgoti, da svoj život. Nove generacije će kroz našu priču uspeti da otkriju ko su bili naši preci i koje su to ljudske gromade. Takve ljude više ne možeš da sretneš na ulici. Oni su bili spremni da poginu za Srbiji i da daju život. Danas se patriotizam i ljubav prema zemlji drugačije očituju.

foto: Dragana Udovičić



Kako su reagovali ljudi rođeni posle devedesetih nakon projekcije?

- Posebno su oduševljeni kako je oslikana Cerska bitka. Nismo to videli ni u partizanskim filmovima. Povlačenje preko Albanije deluje gotovo dokumentarno. Do sada smo to gledali samo u dokumentarcima, a sada ćemo dati svoj autorski stav.



A kralj Petar?

- Kralj Petar je potpuno drugačiji vladar. On je očekivao da će od Srbije uspeti da napravi parlamentarnu demokratiju. On je izneverio sopstvena očekivanja i na tome gradimo film. Svaku žrtvu oseća kao svoju ranu.

foto: Dragana Udovičić



U ovakvim filmovima reditelji umeju da odu u patetiku, kako ste se vi nosili s tim?

- Ovo je antiratni film. Prikazali smo da je rat nešto trulo i da uvek ginu ljudi koji ne zaslužuju. Prežive samo oni koji imaju više sreće...

Mali Ivan Vujić je novi Štimac: Dečak u filmu bolji je od mog oca

Najbolji u filmu, kaže Petar, nije njegov otac, nego mali Ivan Vujić, koji igra vojnika Momčila Gavrića.

- Za Ivana kažu da je novi Slavko Štimac. Starijim glumcima koji su s njim igrali u scenama nije bilo lako. Znali su da ne smeju da kalkulišu i prema njemu su se odnosili kao prema sebi ravnom. On bi ih pojeo u kadru kad ne bi dali svoj maksimum. Dao je neku neiskvarenu emociju celom filmu - objašnjava Petar.

Lazar i Ivan na snimanju filma foto: Promo



Hoćemo li plakati?

- Kraj je potresan. Publika kaže da na početku ima srpskog humora, a onda film kreće da vas melja i vozi. Ovo su junaci za koje svako mora da se veže. Najemotivnije su priče malog dečaka Momčila i Marinka, nezrelog tinejdžera, koji se kasnije živ zaledi.



Gde su tu "Čarape kralja Petra" iz romana Milovana Vitezovića?

- "Čarape" su samo motiv. Petar se na kraju pita da li je državu morao da uvede u rat i da li je broj žrtava od 1.300.000 u Velikom ratu bila prevelika cena za slobodu. Pitanje je šta bi bilo da smo potpisali kapitulaciju Austrougarskoj i kako bi izgledala naša istorija.

Kurir/ Ljubomir Radanov, foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir