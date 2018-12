VARAO JE BIVŠU NA SVE STRANE I SLOMIO JOJ SRCE NA KOMADIĆE: Sada je POTPUNO VERAN novoj ženi i tvrdi da ga je ona UKROTILA!

Komičara Rasela Brenda nije pratio dobar glas - bila je javna tajna da je zavisan od alkohola, narkotika, ali i seksa, a imidž lošeg dečka zapečatila je činjenica da je čuvenoj pevačici Keti Peri slomio srce na komadiće...

Ipak, izgleda svemu dođe kraj, pa i ovakvom načinu života, jer je Rasel sada drugi čovek.

Glumac je upozao Keti kada je ona odigrala malu ulogu u njegovom filmu "Get Him to the Greek", premda je njeno pojavljivanje kasnije izbačeno iz istog. Ponovo su se sreli nekoliko nedelja kasnije na dodeli MTV nagrada, kada ga je Kejti gađala flašicom vode (i pogodila u glavu!) tokom probe...

foto: Profimedia

Međutim, iskra se pojavila između ovog para, a rezultirala je venčanjem naredne godine u Indiji.

Ipak, samo godinu dana kasnije Rasel je predao zahtev za razvod braka, obrazlažući to onom čuvenom sintagmom "nepomirljive razlike", ali negde iza toga krila se ne tako fina istina...

"Oboje smo mnogo radili u to vreme i nismo stigli da se posvetimo jedno drugome onako kako je trebalo. Slava nam je presudila. Još mi je stalo do nje. Kad god je negde vidim, setim se toga koliko smo bili bliski", otkrio je 2017. godine Rasel, ali je pevačica imala poptuno drugačije viđenje stvari..

Ona je odmah nakon razvoda dala intervju za čuveni "Vogue", a njena verzije nije bila tako ulepšana.

"Raselu se nije dopala činjenica da sam ja snažna žena i 'šefica'", ispričala je ona tada, okarakterisavši ga kao kukavicu i priznavši da joj je saopštio da se razvode putem SMS poruke.



Takođe, spekulisalo se da Rasel Keti vara na svakom koraku, a javna tajna je da je ona bila poptuno skrhana nakon razvoda, te da je čak upala u ozbiljnu depresiju. Komičar je navode o brojnim preljubama demantovao, a bilo kako bilo, on se nakon razvoda "preporodio" uz blogerku Lautu Galaher, sa kojom je postao novi čovek.

foto: Profimedia

Laura i Rasel stali su na ludi kamen prošle godine u avgustu, a svoj privatni život veoma vešto kriju, toliko da javnost još uvek ne zna ime njihove druge ćerkice, koja se rodila u julu.

"Roditelje svoje supruge sam morao da ubeđujem da više nisam isti čovek otkad sam nju upoznao, i da ih molim da zaborave na sve glasine koje su čuli o meni, a jednog ću dana s kćerima biti vrlo iskren i ispričati im sve o svojim životnim borbama. Niko ne želi da njegovo dete postane zavisnki", zaključio je Brend, koji je otkrio i da je njegova sadašnja supruga definitivno "ona prava".

Kurir.rs/Žena/Foto Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir