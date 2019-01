BIO JOJ JE SVE! BRAT, MUŽ, LJUBAVNIK I PRIJATELJ: Preminuo suprug Nede Arnerić! GLUMICA SLOMLJENA

Glumica Neda Arnerić (65) samo je najužem krugu prijatelja poverila da je njezin muž, dr Milorad Mešterović, sredinom decembra izgubio bitku s dugom i teškom bolešću.

Neda i Milorad su se voleli punih 35 godina, a glumica je često isticala da je lekar njena najveća ljubav.

- Istina je. Moj suprug je preminuo. Tuga koju osećam je neopisiva - rekla je Neda u kratkom telefonskom razgovoru.

Mešterović je u svojoj lekarskoj karijeri stekao svetski ugled zbog čega je bio predsednik Svetskog udruženja stručnjaka maksilofacijalne hirurgije. Nedina i Miloradova ljubavna priča dostojna je filmskog scenarija pa se njihovog susreta legendarna filmska diva rado prisećala u intervjuima.

Često se šalila da ne pamti datum njihovog venčanja jer je sa suprugom, umesto godišnjice braka, slavila datum kada su se upoznali.

- Bio je to 5. septembar 1981. godine. Moj muž je došao da pogleda predstavu "Mušica" u pozorištu "Dvorište". Nakon predstave otišli smo na večeru, posle večere smo se zbližili i počeli smo da živimo zajedno nakon nekoliko dana. Imala sam sreću. Pre toga sam isprobavala svašta jer ne treba se vezati za neke ljude koje znamo iz škole. Imam mnogo prijateljice koje su se udale za svoje momke iz škole i sve što su imale u životu je taj jedan muškarac - prepričavala je Arnerić.

- On je meni sve, sin, brat, muž, tata, ljubavnik i prijatelj. Toliko sam srećna što smo izgurali zajedno. Bilo je tu raznih čudesa, nismo bili sveci, ali smo najveći prijatelji - iskreno je jednom prilikom ispričala glumica koja je u svojoj karijeri snimila više od stotinu filmova.

Njenom se talentu, kao i izgledu, divila ceela bivša država, ali Arnerić je tek, govorila je, sa suprugom Miloradom pronašla pravu ljubav.

- Shvatila sam da je on divan, plemenit, dobar, pošten, svetski čovjek koji je mnogo putovao, koji će me uvijek voditi i biti korak ispred mene. Možda i neće biti tako, ali ja ću imati osećaj da je on ispred mene za jedan korak i vodi me - rekla je diva.

