"Jutros mi je ruža procvetala" Holandska pozorišna grupa "Ashton Brothers" izvela je pesmu u RTL-ovoj emisiji "Late night". #ashtonbrothers @ashtonbrothers #serbiansong #serbiantradicionalmusic #svimikojismootišlisaživcima #zivci #ruzomoja

A post shared by ᗪᗩIᒪY ᗪOᔕE (@zivcanik) on Oct 29, 2018 at 3:44pm PDT