MAMURNA SAM VOZILA SINA U VRTIĆ I TO JE BILA KAP KOJA JE PRELILA ČAŠU: En Hatavej otvorila dušu pa progovorila o PROBLEMU SA ALKOHOLIZMOM!

En Hatavej (36) važi za judnu od najlepših svetskih glumica, a ona je otkrila da je u prošlosti imala velike probleme sa alkoholom. Glumica je priznala da je puno pila, i to svaki dan, a zbog jedne situacija je morala "da povuče ručnu" i da prestane sa ovim porokom.

Naime, jednom joj se desilo da je mamurna išla sa sinom u vrtić, što joj se nikako nije dopalo. En je tako donela odluku da ne pije alkohol dok njen sin Džonatan ne napuni 21 godinu.

- Prestaću da pijem dok god mi je sin u kući jer jednostavno ne volim način na koji to radim. On je sad u periodu kada sam mu potrebna non stop, a pogotovo ujutro. Jedno sam ga jutro vodila u vrtić. Nisam ja vozila, ali sam bila tako mamurna da nisam ništa mogla. To je bila kap koja je prelila čašu. Nije mi se to dopalo i odlučila sam da prestanem - rekla je En Hatavej gostujući u emisiji voditeljke Elen Dedženeris (60).

Inače, ona se 2012. godine udala za kolegu glumca Adama Šulmana (37).

