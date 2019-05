NEMA PARA ZA VAJTSNEJK: Zaječarska gitarijada možda ostaje bez glavnog hedlajnera!

Zaječarsku gitarijadu, koja će se održati od 27. do 29. juna, možda neće otvoriti Vajtsnejk, kao što je najavljeno, saznaje Kurir.



Jedan od najvećih rok bendova svih vremena uključio je i Srbiju u raspored svoje nove svetske turneje "Flesh & Blood", ali grupi šest nedelja pre koncerta još nije uplaćen honorar. Za Kurir je ovo potvrdio i menadžer Maska Ćatović.



- Tačno je da je 27. jun termin za Vajtsnejk i koncert na Gitarijadi. Do danas ništa nije plaćeno za njihov nastup. Za sve pitajte Boška Ničića, a ja sam svoje davno još završio sa Gitarijadom - objasnio je menadžer Maksa Ćatović.

Ničić tvrdi da problema oko nastupa nema i da će pre on podneti ostavku na mesto predsednika organizacionog odbora Gitarijade, nego da učestvuje u ovim prljavim igrama.



- Radimo na programu. Maksa Ćatović nije u organizaciji Gitarijade. Nisam ja prava adresa za vaša pitanja i ne znam da li ima nekih problema. Vajtsnejk je objavio na svom sajtu da nastupa u Zaječaru. Tačno je da grad nema ugovor s Vajtsnejkom, ali to radi druga firma. Mi smo spremni za festival i ukoliko ima problema s njihovih honorarom, rešavaćemo to po hitnom postupku - kaže Ničić za Kurir.

Jedan od članova organizacionog odbora Gitarijade Nenad Patijarević potvrdio je da još nije sigurno hoće li Vajtsnejk nastupiti u Zaječaru.



- Kompletne informacije i program festivala ćemo imati naredne nedelje, kad bude postignut dogovor Makse Ćatovića i Boška Ničića - kratko je rekao Patijarević.

Vajtsnejk je poslednji koncert u Beogradu održao pre četiri godine u Pioniru. Više od 15.000 ljudi tada je slušalo i hitove benda Dip parpl "Burn", "Stormbringer", "Soldier of Fortune", "The Gypsy", "Sail Away" kombinovane sa "Here I go Again", "Fool For You Loving", "Still Of The Night" i "Is This Love".

Gitarijada se održava na stadionu Kraljevica, a ulaz na koncert će biti besplatan, kao i u rok kamp. Organizatori očekuju više od 40.000 ljudi, kao i da će ove biti oboren rekord koji je postavio Bili Ajdol.

