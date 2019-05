BILA SAM TRUDNA 4 MESECA, A MORALA SAM NA ABORTUS! ČAK MI NISU DALI ANESTEZIJU! Mila Jovović PRVI PUT PROGOVORILA o gubitku bebe, a tek onda je usledela NOĆNA MORA!

GlumicaMila Jovović (43) oglasila se zbog donošenja zakona u američkim državama, a tiče se žena i prava na abortus posle šeste nedelje trudnoće, i podelila svoje bolno iskustvo kroz koje je prošla pre dve godine kada je imala spontani pobačaj.

Revoltirana donošenjem zakona kojim se ženama uskraćuje pravo na abortus nakon šeste nedelje trudnoće u šest američkih saveznih država Mila Jovović je napisala potresnu poruku. Prvi put je progovorila o gubitku bebe u četvrtom mesecu trudnoće, koji joj se dogodio pre dve godine.

- Pre dve godine sam imala spontani pobačaj. Bila sam trudna četiri i po meseca i snimala sam na lokaciji u istočnoj Evropi. Došlo je do komplikacija i dobila sam preuranjene trudove. Abortus je u tom trenutku bio jedino rešenje. Nisu mi dali nikakvu anesteziju, morala sam da budem budna tokom celog zahvata. To je bio jedno od najstrašnijih iskustava koje sam u životu doživela. I danas imam noćne more jer sam bila sama i bespomoćna. Kada pomislim da bi žene mogle da prolaze kroz abortuse u još gorim uslovima zbog novog zakona, želudac mi se okrene - napisala je Mila na svom profilu na društvenoj mreži Instagram, a onda otkila i koliko joj je zbog ćerki bilo teško da prolazi kroz sve to.

Mila ima dve ćerke Ever Gabo (11) I Dašijel Idan (4) koje je dobila pre ovog bolnog iskustva.

- Upala sam u najgoru depresiju i bilo je potrebno mnogo rada i truda kako bih se oporavila. Prestala sam da snimam, mesec dana sam provela u izolaciji, a sve vreme sam morala da budem snažna zbog moje dve ćerke. Počela sam da se bavim baštovanstvom, jela sam zdravije, svakoga dana sam išla u teretanu jer nisam htela da se okrenem lekovima dok prethodno ne probam sve - istakla je Mila.

Glumica je priznala da nije želela da pije lekove, ali da je ovo sećanje progoni.

- Nisam htela da pijem lekove. Uspela sam da se iskobeljam iz pakla depresije bez antidepresiva, ali sećanje na to što sam prošla i šta sam izgubila pratiće me sve do smrti. Abortus je noćna mora u svom najboljem izdanju. Nijedna žena ne želi da prođe kroz to. Nikada nisam htela da pričam o ovome, ali sada ne mogu da ćutim. Prava žena na siguran abortus su ugrožena. Neke žene pre šeste nedelje uopšte ni ne znaju da su trudne, a zakon zabranjuje pobačaj i u slučaju incesta ili silovanja - navela je glumica.

