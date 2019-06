DUŠA MI JE PRAZNA... Ćerka svetski poznatog muzičara preminula u 24: U otvorenom pismu skrhani otac otkrio SVE (FOTO)

Triki, nekadašnji član grupe Masiv Atak, i Martina Topli Brd saopštili su da je njihova ćerka Mejzi Mina preminula u 24. godini. Muzičar je u otvorenom pismu poručio da se oseća kao da je sam na svetu.

Uzrok smrti još uvek nije poznat.

"Mislio sam da znam šta znači kad izgubiš nekoga, ali sada kada sam ostao bez ćerke, shvatam da nisam imao pojma. Osećam se kao da sam u nekom svetu koji ne postoji. Znam da ništa više neće biti isto. Ostao sam bez reči. Duša mi je prazna. Mejzi Mina, moja ćerka, imala je dva imena. Neki su je zvali Mejzi, neki Mina. Divn oje pevala i pisala pesme. Te pesme će biti završene i slušaće se. Tvoje reči i pesme će nastaviti da žive, ja ću se za to postarati. Do sada nisam imao snage nijednu tvoju sliku da pogledam. Sada, ljudi će čuti tvoj glas. Volim te svim svojim srcem, koliko god da ga je ostalo, Mejzi. Tata", poručio je on pa rasplakao mnoge.

