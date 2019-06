MILAN MARIĆ JE ODUŠEVIO U SERIJI DRŽAVNI SLUŽBENIK: Godinama je ćutao o vezi sa 18 godina STARIJOM koleginicom, a sada je KONAČNO rešio da progovori!

Mladi glumac Milan Marić je javnosti izuzetno zanimljiv zbog uloge u seriji "Državni službenik", pa se o njegovom životu mnogo govori. Nekada se zabavljao sa 18 godina starijom koleginicom Ninom Violić, a sada otkriva kako se to iskustvo odrazilo na njega.

"Kao i kod svakog drugog posla, biti sa koleginicom u vezi je lakše utoliko što razume taj posao jer se i ona bavi njime. Inače, sve drugo je isto", kaže Milan, koji nije želeo da otkriva svoj trenutni emotivni status, a poznato je da je bio sa Ninom Violić, koleginicom iz Hrvatske.

Serija "Državni službenik", Mariću je donela veliku popularnost, što neminovno donosi i neke simpatične situacije sa slučajnim prolaznicima na ulici.

"U našem poslu je to jednostavno tako, nuspojava rada na televiziji je popularnost i prepoznatljivost. Protiv toga se ne treba ni boriti, a ni misliti da ste odradili posao ukoliko počnu ljudi da vam se javljaju na ulici. Naravno, na kraju krajeva, to se svodi na ono šta ti zaista želiš od ovog posla. Ukoliko je to samo popularnost, to je danas makar lako. Sigurno lakše nego ranije. Dešava se da ljudi priđu na ulici, neki kako bi se fotografisali, neki samo viknu “Lazare”, neki priđu i imaju potrebu da iskažu svoje mišljenje o seriji", otkriva Milan.

Oni koji prate njegov rad doživljavaju ga kao previše ozbiljnog, delimično i zbog uloga koje je do sada igrao, a evo šta kaže o mogućem angažmanu u nekoj komediji.

"Kada donosim odluku da li ću raditi na nekoj ulozi, ne gledam da li je ta uloga ozbiljna ili neozbiljna. Gledam da li ta uloga pruža mogućnosti da istražujem, da li mogu da se unutar lika koji tumačim igram sa ulogom, da li postoji dovoljno prostora za rad. Jednostavno, do sada se dešavalo da su mi ozbiljne uloge bile zanimljivije i inspirativnije za rad. Naravno, to ne znači da ne bih želeo da igram u komediji. Vrlo rado", priznaje Milan.

Gledaoci “Državnog službenika” oduševljeni su kako je Milan maestralno odigrao ulogu Lazara, a on je otkrio neke od nepoznatih detalja sa snimanja.

"Svakako jedna od najzahtevnijih scena je bila scena Aninog razotkrivanja. Tu je bilo neophodno uvezati nekoliko elemenata. Da bude emotivno tačno, a ne preterano, da bude opasno, a bezbedno po Vaju, dovoljno jako da bude uverljivo. To je možda scena koja je zahtevala najviše vremena za pripremu. Što se tiče anegdota, jedna od omiljenih mi je kada smo u dvanaestom satu snimanja radili scenu sa detetom i kada usred kadra nisam mogao da se setim kako mi se zove dete", otkriva Milan.

Srpska glumačka scena nedavno je ostala bez još jednog velikana - Mihaila Miše Janketića. Zbog njegovog impozantnog glumačkog iskustva mladi glumci su mu rado tražili savete, a Marić ističe da su Mišine uloge najbolji saveti za one koji počinju karijeru.

"Najbolji savet koji glumac može da da su njegove uloge. Gluma je naizgled kolektivni posao, ali se svodi na individualno. Svako ima svoje motive zbog kojih se bavi ovim poslom, svako ima svoj motorčić koji ga gura da istražuje. Tako da nam je Miša Janketić svima dao ogroman broj saveta. Hvala mu."

Milan je ponosan i na činjenicu da su mu uspešni glumci na početku karijere bili vetar u leđa, i to Mira Karanović, Svetozar Cvetković i Branko Cvejić.

Retka pojava je da na jednoj javnoj sceni postoje dve poznate ličnosti koje nose isto ime i prezime, a interesantno je da u Srbiji postoje dva glumca koji se i zovu i prezivaju isto - Milan Marić.

Milan komentariše da li ga mešaju sa slavnim kolegom imenjakom, koji je igrao u filmu "Rane".

"Dešava se. Meni je to simpatično, jer zaista jeste čudno da u jednoj maloj zemlji postoje dva Milana Marića koji se bave glumom. Dešava se da mi pišu kako sam se promenio od "Rana" do sad. Inače, "Rane" su se snimale kada sam imao 6-7 godina", poručuje Milan kroz smeh.

