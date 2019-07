ANĐELINA SE PONOVO ZAGREJALA ZA ZAUZETOG?! Ponaša se kao ZALJUBLJENA TINEJDŽERKA, a njegova devojka morala da INTERVENIŠE

Posle razvoda od Breda Pita, zbog kojeg je u žiži javnosti prethodne tri godine, Anđelinu Džoli nismo imali prilike da vidimo muškom društvu, već samo u pratnji dece.

Javnost je Anđelinu spajala sa nekoliko muškaraca - prvo sa britanskim biznismenom, zatim sa kambodžanskim umetnikom, a u najskorijoj prošlosti sa kolegama Kolinom Farelom i Kijanu Rivsom, što nikada nisu potvrdili.

Anđelina se sada zaljubila u telohranitelja, a kako se navodi on je razlog njenog dobrog izgleda i raspoloženja.

"Anđelina i on su uvek zajedno. Uvek kada je u njenoj blizini, ponaša se kao zaljubljena tinejdžerka", otkrio je neimenovani izvor.

Glumica je telohranitelja upoznala na setu filma "Those who wish me dead" u Nju Orleansu, a onda se pojavila njegova devojka.

"Devojka se pojavila i posmatrala Anđelinu i njega očima orla", završava izvor.

