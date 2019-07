POSLEDNJA SARADNJA BRAČNOG PARA ŠERBEDŽIJA: Rade i Lenka se vraćaju u Beograd!

Novi upravnik Beogradskog dramskog pozorišta, reditelj Jug Radivojević, za samo dva meseca napravio je velike promene, pa će kao prvu premijeru ovog leta na Brionima imati dramu "Ko se boji Virdžinije Vulf" u koprodukciji s teatrom Ulisis.

foto: Dragana Udovičić



Predstavu režira Lenka Udovički, a glavnu ulogu tumači Rade Šerbedžija, koji sa suprugom sarađuje možda poslednji put.



- Imali smo brojne krize, ja sam u jednom trenutku mislila da je to poslednji komad na svetu koji bi bračni par smeo da radi zajedno. Pitala sam se hoćemo li Rade i ja dočekati premijeru zajedno jer, naravno da kad uđete u jedan komad, on postane i deo vašeg života. To ima i zabavnu notu, jer poslednjih nedelja često privatno između četiri zida iskače "Ko se boji Virdžinije Vulf", počeli smo da komuniciramo kroz replike Džordža i Marte i više se ne zna kad smo u komadu, a kad van njega - kaže Lenka.

foto: Ana Paunković



Pre publike u Beogradu, predstavu će videti publika na moru na tvrđavi Minor na Malom Brionu od 20.30 časova, a pretpremijere biće igrane 27. i 28. jula, dok će premijera biti izvedena 29. jula. Reprize su zakazane za 30. i 31. jul, ali i 3. avgust 2019. godine.

foto: Darja Štravs Tisu



Pored Radeta Šerbedžije, koji se pojavljuje u ulozi Džordža, u predstavi igraju: Katarina Bistrović Darvaš, prvakinja ZKM, Milan Marić u alternaciji s Ljubomirom Bulajićem i Martinom Grđanom, Nika Ivančić u alternaciji s Rominom Tonković. Pored Lenke Udovički, u ekipi saradnika su i dramaturg Željka Udovičić Pleština, scenograf Stefano Katunar, kostimograf Bjanka Adžić Ursulov i kompozitor Najdžel Ozborn.

foto: Darja Štravs Tisu



Zaplet "Ko se boji Virdžinije Vulf" je jednostavan. Tokom neobavezne sedeljke sredovečni bračni par, univerzitetski profesor istorije Džordž i dekanova ćerka Marta, podstaknuti alkoholom, započinju mentalno i emotivno iscrpljujuću, verbalnu igru međusobnog optuživanja i zlostavljanja, uvlačeći u tu igru i svoje goste.



"Ko se boji Virdžinije Vulf" imaće premijeru i u Beogradu sredinom oktobra, posle čega će predstava biti na repertoaru. Na taj način beogradskoj publici će biti omogućeno da, nakon višedecenijske pauze, uživa u glumačkoj bravuri Radeta Šerbedžije, a pozorište na Crvenom krstu biće jedino u regionu u kojem će taj vrsni umetnik igrati na stalnom repertoaru.

foto: Marina Lopičić

Od oktobra BDP će prvi u zemlji preći na tromesečni repertoar i blok sistem - igranje istih naslova u nizu. Novi upravnik najavio je velike promene u kući, a sezonu 1. oktobra će otvoriti Jagoš Marković s komadom "Sumrak bogova". Uz glumce iz kuće, u predstavi će gostovati Lane Gutović i Branka Šelić.

foto: Vladimir Milovanović

Novi upravnik BDP planira da u ansambl vrati Miloš Biković i Andrija Kuzmanović. Plan je da se prime i Isidora Simjanović i Vanja Nenadić, za koje Radivojević veruje da su dve najbolje mlade glumice u Srbiji.

