ZNATE JE IZ SERIJE FOLK, A KATARININA PRIČA VAS NEĆE OSTAVITI RAVNODUŠNIM: Bila je žrtva PEDOFILA, a školu pamti po agresivnim vršnjacima koji su je fizički zlostavljali!

Mlada glumica i pevačica Katarina Bogićević proslavila se 2012. godine glavnom ulogom u seriji "Folk", gde je glumila mladu devojčicu Zvezdanu koja peva po kafanama kako bi pomogla svojoj porodici.

Katarinino detinjstvo je poput Zvezdaninog bilo ispunjeno teškim trenucima, a ona je odlučila da progovori na tu temu tokom jednog intervjua. Kao devojčica Bogićevićeva je bila žrtva vršnjačkog nasilja. Vršnjakinje su je pretukle i tom prilikom joj slomile prst. Roditelji mlade glumice nisu imali izbora, pa su je odmah prebacili u drugo odeljenje.

"Mnogo su me maltretirali u osnovnoj školi. To je bilo nenormalno, zbog toga sam promenila odeljenje. Imala sam drugarice, bukvalno su bile "mean girls" (zlobne devojčice) - najjače, najlepše... Ako uradiš bolje test od njih, one te sačekaju i istuku. Jedna od njih mi je slomila prst, posle fizičkog. Igrale smo fudbal i njih četiri protiv nas dvadeset cura. Naravno, nas je bilo više i pobedile smo. Bila sam kapiten moje ekipe... Imali smo deset-jedanaest godina... Posle toga su me sačekale. Istukle su me, slomile mi prst... Posle toga nisam išla u školu neko vreme. Tata me posle prebacio u drugo odeljenje.", rekla je glumica.

Bogićevićeva je kao mlada zvezda osetila gorak ukus slave i priznaje da se sa tim teško nosila.

"Kada je krenula "Folk" serija nije me bilo po tri meseca u školi. Deca su tada pravila anketu "Zašto mrziš Katarinu Bogićević?". Moja najbolja drugarica je uzela sve te listiće i tada sam videla šta ko misli o meni. Nemam lepih uspomena iz osnovne škole... Mnogo su me povredili", nerado se seća mlada glumica.

Katarina Bogićević ističe da su roditelji odgovorni za svoju decu. Vaspitanje, po rečima ove mlade umetnice, ostavlja vidan trag na mlade. Ne samo da je ona bila žrtva nasilja, već se sa istim suočila i njena sestra, ali glumica je bila pripremljena na to.

"Moja sestra je alergična na gluten i ima problema sa govorom, ima 13 godina i zamuckuje. Njoj se sprema posebna hrana. Jedan dan je došla plačući iz škole i rekla da su joj ukrali užinu i da ju je drugarica udarila. Mnogo sam se iznervirala, pošla sam u školu do te male, uzela sam užinu, povukla je za ruku i odvela kod roditelja i rekla sam: "Ako je vi ne prevaspitate, sledeći put ja ću da dođem i da je oderem od batina". Nije me stid zbog ovih reči. Deca su danas toliko bezobrazna, a internet je za to kriv i nepažnja roditelja. Dobra deca su često zlostavljana, to viđam svakog dana. Poruka roditeljima bi bila: "Ako imate decu, posvetite se njim". Razgovor je uvek rešenje... Mladi moraju da znaju šta je dobro, a šta loše", rekla je ona.

Katarina je aktivna na društvenim mrežama, pa je kao i većina javnih ličnosti imala problema sa negativnim komentarima i uvredama od strane pratilaca, ali ona priznaje da takve ljude blokira. Mlada glumica nerado se seća vremena kada je bila žrtva pedofila, koji ju je progonio na Fejsbuku.

"Kada sam radila na "Folk" seriji pisao mi je jedan pedofil. Ono što mi je pisao je dno dna, ne mogu da kažem šta je pisao... Te reči parališu... Moji roditelji su saznali ko je to i prijavili ga"

Bogićevićeva, sada već kao hrabra mlada žena, odlučno ističe da bilo kojoj vrsti nasilja treba stati na put, a nasilnicima se suprotstaviti.

"Otac me je naučio da ukoliko budem žrtva manijaka uzvratim udarac. To mi se i dogodilo, a ja sam vikala i on je pobegao. Moja poruka ženama je da se suoče sa njima, jer oni se boje i jaki su samo na rečima", zaključila je glumica.

Kurir.rs/Srbija Danas/Foto: Printscreen

Kurir