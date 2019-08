ZATVORILI TERAZIJE, A TEK PLANIRAJU DA ZAPALE BEOGRAD: Kurir na setu američke serije SEAL Team!

Centar Beograda juče je bio zatvoren za saobraćaj jer je na Terazijama snimana američka serija "SEAL Team".

foto: Marina Lopičić

foto: Marina Lopičić

Nekoliko stotina statista i članova ekipe bili su angažovani da glume prolaznike u Nušićevoj ulici.

Glavni junak i glumac Dejvid Borijanaz, poznat po ulogama u serijama "Kosti" i "Bafi, ubica vampira", imao je lak zadatak i nekoliko scena, koje će biti samo propratne u trećoj sezoni hit ratne sage CBS TV kanala.

"Nemojte samo otkrivati radnju serije i nema slikanja dok traje snimanje", rekao nam je ljubazni momak iz obezbeđenja.

foto: Marina Lopičić

Inače, "SEAL Team" je vojna dramska serija koja prati profesionalni i privatni život pripadnika najelitnije jedinice "Američke mornaričke foke" dok vežbaju, planiraju i sprovode najopasnije i najriskantnije misije na koje ih SAD šalju. Borijanaz tumači lik Džejsona Hejza, cenjenog i posvećenog vođe tima Nivo 1, čiji porodični život pati zbog vojnog angažmana.

foto: Nemanja Nikolić

Radnja nastavka se, kao što smo već pisali, dešava u Beogradu, a Srbi će konačno biti prikazani kao dobri momci koji žele da pomognu kolegama da spreče novi svetski rat. Naši specijalci pokušavaju da uhvate albanske teroriste koji planiraju nerede na Kosovu.

Džejmi Mekšejn i Rubi Dobrev su velika pojačanja. Dobrev će igrati Srbina Filipa, jakog i sposobnog agenta srpskog ogranka tajne organizacije. Nakon što je preživeo višestruke užasne ratove u svojoj domovini, on je čovek umoran od svega i posvećen tome da ponovo spreči novi rat. Glavni junaci dolaze u Srbiju, deo je zapleta koji je dosad objavljen.

foto: Marina Lopičić

Zvezda serije Dejvid Borijanaz oduševljen je gradom i stalno objavljuje snimke sa snimanja. Čuveni Sili But boraviće u Beogradu još desetak dana. Najteže scene čekaju ga sutra. Ekipa će tada po centru grada slikati jurnjave kolima, a neka će dići i u vazduh. Čekajući svoj red za snimanje, on je opušteno kuckao poruke i kačio fotografije na Instagram. Za razliku od Džonija Depa, on nema obezbeđenje i ne glumi razmaženu holivudsku zvezdu.

Emitovanje serije očekuje nas do kraja godine, a ostaje tajna ko je od srpskih glumaca dobio ulogu.

Zanimljivost

Kaskaderi iz "Ubica" Producenti serije "SEAL Team" angažovali su za snimanje i dosta domaćih radnika. Za scene s kaskaredima oslonili su se na momke koji su radili seriju "Ubice mog oca".

Kurir.rs / Ljubomir Radanov / Foto: Nemanja Nikolić, Marina Lopičić

