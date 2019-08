BEZIMENE ULICE U NIŠU PONEĆE IMENA 27 VELIKANA SRPSKE KINEMATOGRAFIJE: Pred početak FILMSKIH SUSRETA, grad na Nišavi u NOVOM RUHU!

Pred Filmske susrete, koji se održavaju od 24. do 30. avgusta u Nišu, 27 glumaca i glumica dobilo je svoje ulice u ovom gradu. One ulice koje su do sada bile bezimene poneće imena najvećih i na taj način biće im odata počast.



U opštini Pantelej ulicu je dobio slavni Dragomir Bojanić Gidra, u istom naselju imaće i Dragan i Predrag Pepi Laković, dok je Rahela Ferari dobila dve - u Gornjoj i Donjoj Vrežini.

U opštini Crveni krst, u naselju Berčinac ulicu dobija prerano preminuli glumac Marinko Madžgalj, a u ovoj dolini Toponičke reke ulice će imati i čuveni filmski i pozorišni glumci Predrag Ejdus i Miloš Žutić.



U opštini Niška Banja posvetu će dobiti glumice - Đurđija Cvetić i Olga Spiridonović, a Ljubiša Bačić će biti na tabli u Ostrovici, te Danilo Lazović u Proseku. Milutin Butković imaće dve ulice.



Čuveni Mića Tatić, inače rođeni Nišlija, ulicu će imati u naselju na Paliluli. U Pasi Poljana biće Velimir Bata Živojinović, Milena Dravić i Dragan Nikolić.



Najveće društvo glumačkih legendi je u naselju 9. maj, njih čak 10 - Nebojša Glogovac, Marko Nikolić, Milorad Mandić Manda, Mira Stupica, Olivera Marković, Rade Marković, Ružica Sokić, Bora Todorović, Vlastimir Đuza Stojiljković i Ljuba Moljac- Miodrag Andrić.

Kurir.rs / Foto: Jelena Obradović

