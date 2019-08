TIHOMIR STANIĆ GLUMAC VEČERI NA NIŠKOM FILMSKOM FESTIVALU: Cela ekipa Delirijum tremensa posvećuje film Predragu Peci Ejdusu (VIDEO)

Tihomir Stanić proglašen je od publike za glumca prve festivalske večeri na 54. Filmskim susretima u Nišu, a za maestralno datu ulogu u filmu Gorana Markovića "Dilirijum tremens".

On je u svoje, ali i u ime ekipe rekao da je film posvećen velikanu srpskog glumišta Predragu Peci Ejdusu koji je preminuo prošle godine, a koji je ovu ulogu imao u pozorištu.

"Posećivao sam ga u bolnici. Mislio je da može da se izbori sa tako opakom bolešću gde su mu se oduzele noge. Govorio je da su ga nekada zvali "Peca Čelik sa Vračara". Imao je snažnu volju da se još jednom izbori sa tim zdravstvenim problemom. On je snagom karaktera pre petnaest godina već prebrodio jednu bolest. I kada je Goran Marković, koji je dugo imao scenariji za "Dilirijum" odlučio da ja igram on se složio sa tim. Peca je inače odisao nekom otmenošću, počev od odevanja, ponašanja... On je voleo pozorište, ali ne samo sebe u pozorištu već celu tu atmosferu koja okružuje teatar. Imao je tu retku osobinu da je prepoznavao kvalitet u umetnostima", priča Stanić.



On je rekao da se ovaj film koji govori o borbi glumca Dagija sa alkoholom odnosno sa ralnošću koja ga okružuje, srodio sa publikom, sa ekipom filma tako da su mnogi film videli kao svoju autobiografiju.



"Goran Marković je u jednom trenutku na snimanju rekao: "Čekaj čoveče, pa ja sada vidim da je ovo moja autobiografija". Onda sam rekao "ne, ovo je moja autobiografija". Onda je neko iz ekipe dodao to isto i onda smo shvatili da se ljudi poistovećuju sa filmom."



Stanić je na konferenciji za novinare najavio lepu vest za ljubitelje filma, a to je da će se od "Dilirijuma" napraviti mini serija od četiri epizode, ali nakon gostovanja u bioskopima što se uskoro očekuje.

Gorica Popović: Sreća je što zbog svojih gabarita ne mogu da poletim od sreće Gorica Popović, dobitnica nagrade "Pavle Vuisić" je u filmu "Dilirijum tremens" igrala Dagijevu (Tihomir Stanić) suprugu, prokomentarisala je za "Kurir" aktuelno stanje u kulturi u Srbiji. "Bilo bi lepo da se to nula, nula posto za kulturu povećalo. Bilo bi lepo kada bi se shvatilo da kultura podiže opšti nivo svesti jednog naroda. Imamo toliko divnih umetnika koji su uspeli u svetu, a ovde se to gura u stranu. Drago mi je da Filmski susreti opstaju. To je zaista u ovom vremenu podvig. Dobila sam Pajinu nagradu i prava je sreća da zbog svojih gabarita ne mogu da poletim od sreće", rekla je Gorica Popović.

