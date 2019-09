DEČIJI ROMAN GODINE IZ PERA DRAGANE KNEŽEVIĆ: Tinejdžeri u Hotelu „Milion zvezda“

Roman Hotel „Milion zvezda“ iz pera pravnika, novinarke, keramičara i slikarke Dragane Knežević iz Negotina pobednik je Trećeg kola edicije Čitalački maraton, akcije koju organizuje Izdavačka kuća Klett. To je saopštio stručni žiri stastavljen od književnih kritičara Petar Arbutina, Dragana Ćećez Iljukić i Krsta Popovski na konferenciji za novinare održane u Vukovoj zadužbini.

-Raduje me što sam upoznala Violetu na internetu, koja je me i upitala zašto ne napišem roman za decu, s porukom : I ne piši u infinitivu. Okupila sam moje četvoro dece , koja su danas sa mnom ovde u Vukovoj zadiužbini da me podsete na sve svoje nepodopštine, da bih se prisetila i sopstvenih dečjih. Sin i je rekao da ima jednog druga koji na planini ima hotel koji se zove „Milion zvezda“ i tog momenta – roman je bio rođen, rekla je ovogodišnja pobednica.

Nagradu Dragani Knežević od 500000 dinara uručila prošlogodišnja laureatkinja Mina Todorović, koja je trujumfovala tinejdžerskim romanom „Jaje mleko voda“. Roman Hotel „Miliona zveda“ pisan jezikom SMS poruka pobedio je glasovima 150 nastavnika srpskog jezika i književnosti koji predaju u osnoivnim školama širom Srbije.

Pred sobom su imali pet romana za decu koje je odabrao stručni žiri, a nakon prvoplasiranog Hotela „Milion zvezda“ slede „Janjičar“ Aleksandra Maričića, Moje zvezdano nebo Ane Krstić, Generalna proba Violete Aleksić i Odbegla mama Snežane Gnjidić. Roman Dragane Knežević biće štampan u tiražu od 10000 primeraka i biće poslat kao poklon učenicima članovima Čitalačkih klubova.

Direktorka Kletta je podsetila da je za tri godine trajanja akcije čiji je cilj negovanje srpske književnosti za decu i mlade, navikakvanje osnovaca na čitanje i knjigu i rađanje kritičke misli, otvoreno 520 čitalačkih klubova, koji okupljaju više od 9500 članova širom Srbije. Pred osnovcima starosti od 11 do 14 godina će se naći pobednički i ostala četiri prvoplasirana romana i oni će odabrati najbolji po svom ukusu. Inače svi autori bave se ove godine porodicom, koja je kako je primetila članica žirija Dragana Ćećez Iljukić uz školu, osnovna istitucija društva.

- To što sve autore povezuje ista tematika – porodica, je izuzetan znak u ovom društvu, da se nešto veliko i lomno desilo sa porodicom, ali i da je porodica, pored škole, jedino mesto u kom možemo pružiti ono što deca u budućnosti zaslužuju.Ovo su pritom mesta gde se deci jedino može pružiti ono što im je u odrastanju neophodno, a deca su naša budućnost, konstatovala je Ćećez Iljukić.

