LEGENDARNI GITARISTA ROLINGSTONSA RONI VUD O DROGI: To što sam živ svetsko je čudo!

Novi dokumentarac o životu Ronija Vuda (72), dugogodišnjeg gitariste Rolingstonsa, otvoreno se bavi temom njegovih poroka - alkohola i droge.



Naziv filma je simboličan „Somebody Up There Likes Me“ (Neko odozgo me voli), što najbolje govori kako Vud gleda na poslednju deceniju svog rokerskog života.



- Iskreno, to što sam živ ravno je svetskom čudu. Prvo pitanje koje će gledaoci sigurno postaviti jeste kako je sve ovo preživeo - izjavio je on u subotu na londonskoj premijeri.



Dokumentarac donosi mnoštvo anegdota s turneja, snimanja i proba, a neuništivi gitarista u njemu priznaje i kako većina njegovih poznanika i prijatelja nisu preživeli drogu, a on je preživeo i rak.

Pre devet godina uspeo je, tvrdi, da ostavi poroke. U braku je s producentkinjom Sali (41) i imaju trogodišnje bliznakinje Alis i Grejsi, dok iz prethodnog braka ima ćerku Leu i sinove Džejmija, Tajrona i Džesija.



(Kurir.rs / I. E. / Foto:EPA)

