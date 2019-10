SELENA GOMEZ UPUTILA POSLEDNJE ZBOGOM: Pevačica se RASTALA od njega! Morala sam da te IZGUBIM (VIDEO)

Selena Gomez je objavila novi singl koji je mnoge rasplakao jer je u njemu govorila o čitavoj deceniji promenljivog odnosa sa kolegom pevačem Džastinom Biberom.

Pesma pevačice se zove "Lose You To Love Me" i reč je o prvom singlu objavljenom nakon pauze od 4 godine.

Selena je uputila poslednje "zbogom" njenoj velikoj ljubavi i zatvaranje jednog poglavlja u njenom životu.

Otkrila je da se oseća jačom i ima više samopouzdanja nego pre. Selena peva o toksičnom odnosu i vezi u kojoj je neko povređuje.

Da je reč o njenoj ljubavi koju je imala sa Džastinom, jasno otkrivaju stihovi:

"Izneverio si me i sada se to vidi, za dva meseca si me zamenio, kao da je to tako lako, učinio si da mislim da ja to zaslužujem".

Ljubavna priča Selene i Džastina počela je 2010. godine i bila je uzuzetno turbulentna. Ponovo su se pomirili 2017. godine, ali u martu 2018. opet su se rastali. U julu, Džastin je objavio veridbu sa Hejli Boldvin. Par se venčao u septembru 2018. godine.

