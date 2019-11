ALEKSANDAR RADOJIČIĆ OTKRIO ŠTA JE DOBIO OD ĆERKE ZA ROĐENDAN! Onda je izgovorio rečenicu zbog koje žene neće moći da prestanu da gledaju U NJEGOVO TELO!

Uloga u seriji “Biser Bojane”, gde tumači Nebojšu, vlasnika kajt-kluba, posebno će se dopasti devojkama, s obzirom na to da su scene snimane leti, pa će u pojedinim kadrovima Aleksandar Radojičić biti bez majice i pokazati izvajano telo.

Na pitanje da li će zbog scena u kojima pokazuje telo privući pripadnice lepšeg pola da budu prikovane uz mali ekran, miljenik žena odgovara:

- Svuda sam ja pomalo go. Ne znam da li će je više gledati, ali ono što mogu da kažem jeste da će biti privlačno i primamljivo da gledaju ovu seriju. Sada kada počinje hladnije vreme lepo je prisetiti se plaža i detalja sa Crnogorskog primorja. Svi imaju uspomene na Crnogorsko primorje.

Uloga Nebojše mu je bila izazov, pa je sa zadovoljstvom prihvatio da bude u nastavku ove serije.

- Interesantna i drugačija uloga od onog što sam do sada igrao. Muljator, vlasnik kajt kluba koji ga koristi kao paravan za razne mutne radnje. Nebojša je i ženskaroš. Sve ono što ja nisam - kaže kroz osmeh Radojičić, koji naglašava da je bilo lepo snimati seriju na Adi Bojani.

- Uloga je skoncentrisana da budem za šankom, menjam poze i držim se za šank da ne padnem. Bilo je lakše po tom pitanju u odnosu na “Žigosane” gde sam morao da treniram svakodnevno zbog košarke. Međutim, u ovoj seriji postoji jedna poteškoća. A to je da sam ja svetlog tena, a snimati na suncu po ceo dan nije baš prijatno - naglašava Radojičić.

foto: Printscreen/YT

Na pitanje da li je u mladosti imao letnjih ljubavi, kaže:

- Šta, kao leti je to lakše da se desi? Ne vezujem to za godišnje doba. Ako mi se neko svidi, nema veze koje je godišnje doba, ali bilo je. Za more me vezuje ljubav. Leto, letovanje, sve je to ljubav. Ne osuđujem letnje avanture. Neka ljudi rade onako kako se osećaju.

Sada kada se osvrne na snimanja tokom leta, kaže da mu nedostaju Ulcinj i more.

- Fenomenalno je bilo, a posebno mi se sviđa što je cela ekipa bila sve vreme tamo u jednom kampu i družili smo se. Snimamo preko dana, uveče kreće večera. Dobro je to kada si skoncentrisan na snimanja, kada nisi dostupan drugim ljudima, a posle snimanja komentarišeš šta je moglo drugačije - ističe Radojičić, koji je rastrzan na nekoliko projekata.

- Snimam “Žigosane” gde imam dosta snimajućih dana. Počela je sezona u pozorištu, a imam i nekih stvari da uradim mimo glume - naglasio je on.

Aleksandar je posebno vezan za naslednicu Aju, a njihove zajedničke fotografije ubiraju veliki broj komplimenata. Glumac je nedavno napunio 32 godine.

- Dočekao sam ga sa “Zvezdom”. Bilo je lepo. Ne volim da obeležavam rođendane nešto posebno, ali mi prija kada ti neko uputi lepu reč - kaže Radojičić, a na pitanje da li mu je najlepšu čestitku uputila ćerka, Aleksandar odgovara:

- Apsolutno. I nacrtala ju je. I osim toga, sprema mi iznenađenje. Ne znam kada će to da se desi, ali mi sprema.

Kurir.rs/Blic/Foto: Ana Paunković

Kurir