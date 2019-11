PORODICA JOŠ NE MOŽE DA GA VIDI! Đorđe Balašević posle operacije mora HITNO da promeni navike! Evo šta su LEKARI rekli zabrinutoj ženi Oliveri

Đorđe Balašević se posle operacije i ugradnje stentova oseća dobro, ali porodica još uvek nema dozvolu da ga poseti.

Nakon što je u petak ujutru doživeo infarkt, kantautor Đorđe Balašević je primljen u Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, gde se posle operacije oporavlja. Kako saznajemo, doktori su zadovoljni kako teče oporavak ovog muzičara, ali detaljnije prognoze ne žele da daju jer je u pitanju delikatna situacija, ali i zaštita privatnosti pacijenta.

"Đorđe se dobro oporavlja nakon operacije u kojoj su mu u dva krvna suda ugrađeni stentovi i njegov oporavak teče po protokolu. Kao što se očekivalo, on se oseća sve bolje i doktori su zadovoljni. S obzirom na to da je reč o ozbiljnoj intervenciji, prognoze doktora nikada nisu zvanične dok pacijent potpuno oporavljen ne bude pušten na kućno lečenje, kada će mu biti prepisana terapija koju će morati da poštuje u narednom periodu. Balašević je na odeljenju Intenzivne nege i tu će biti do polaska kući, koji se može dogoditi u narednih nekoliko dana ukoliko njegov oporavak bude išao tokom kao do sada", rekao je izvor upućen u zdravstveno stanje Balaševića.



"On je svestan svega što se dogodilo, doktori su mu objasnili šta je urađeno i on je to mirno prihvatio. Kao i kod svih pacijenata kojima se dogodi infarkt, sve to ga je iznenadilo, ali on je jak čovek. Porodici nije dozvoljeno da ga posećuje, ali u svakom trenutku mogu dobiti informacije o njegovom zdravstvenom stanju od doktora, što i čine. Supruga i deca su bili vrlo zabrinuti, ali su im doktori objasnili da je najgore prošlo i da će Đoletov život, osim što će morati da promeni neke navike, nastaviti da teče uobičajeno uz sve aktivnosti koje je imao do sada", obrazložio je izvor.

O Balaševiću brine najbolji tim lekara, a on bi sredinom ove nedelje mogao da bude u toplini svog doma.

"S obzirom na to da Đorđe ima jak organizam, dobro je podneo operaciju, pa samim tim i oporavak teče onako kako su doktori predviđali. Nezahvalno je da prognoziraju kada će biti otpušten, ali ako sve bude teklo kao do sada, to može biti sredina sledeće sedmice. Balašević, kao i svi pacijenti na ovom odeljenju, ima 24-časovnu negu i njegovo stanje se prati iz sata u sat".

Prema rečima izvora, ovo je bio šok za celu porodicu.

"Činjenica da je doživeo infarkt potpuno je uznemirila sve članove njegove porodice, naročito suprugu Oliveru, koja je sve vreme bila u bolnici dok je trajala operacija. Deca Aleksa, Jovana i Jelena sve vreme su uz majku, a doktori pokušavaju da ih umire je su zaista sve indicije da će se Đorđe brzo oporaviti", rekao je izvor.

Supruga i deca ne žele u javnosti da detaljišu o zdravstvenom stanju muzičara, zato su se povodom svega oglasili samo putem društvenih mreža.

Podsetimo, Đorđe Balašević je u petak primljen na Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici i hitno je operisan. Nakon što je konstatovano da je imao infarkt, tim najboljih stručnjaka prisustvovao je operaciji u kojoj su kantautoru ugrađena dva stenta.

„Za sve što pitaju kako je moj tata... On poručuje da će se možda čak i boriti na megdanu kako se oseća“, napisao je sin Balaševića Aleksa uz fotografiju Đorđa u bokserskom stilu.

Na društvenim mrežama oglasila se i njegova ćerka Jovana.

„Da preduhitrim sve koji će mi postaviti sledeće pitanje. Tata je dobro. Nije se osećao dobro, zbog toga je preventivno pregledan. Hvala svima koji brinu i imaju razumevanje zbog otkazanog koncerta“, napisala je ćerka Jovana, jer je Đorđe to veče trebalo da ima koncert u Kragujevcu.

Na naše pozive i poruke oni tokom jučerašnjeg dana nisu odgovarali, ali su ljubazno zahvalili na željama za Đoletov brz oporavak.

