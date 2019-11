KLEČAO JE I PLAKAO, A ONDA ME OSTAVIO I UNIŠTIO! Poznata pevačica PRVI PUT o vezi sa kolegom koji se OBESIO U HOTELU

Majkl Hačins, frontmen grupe INXS i australijska "džepna Venera" Kajli Minog imali su strasnu romansu. U biografiji o životu muzičara, čiji je autor fotograf i njihov prijatelj Ričard Simpkin, otkriveni su detalji njihove veze.

Simpkins je imao samo 15 godina kada je sa fotoaparatom u ruci počeo da prati tada 29-godišnjeg muzičara i njegovu 21-godišnju devojku. Vremenom se zbližio sa Hačinsom i nastavio je da ga prati i fotografiše narednih osam godina, sve dok Majkl nije oduzeo sebi život u hotelskoj sobi u Sidneju 1997. godine.

"Kajli i Majkl su bili veoma bliski. Kada su bili u različitim državama, slao joj je faks u kojem joj je pisao da je voli. Ona ga je obožavala, to je bilo jasno. I on je voleo nju, a kasnije se šalio da ju je pokvario. Promenio je njen imidž, postala je seksepilnija, a njemu se ta promena dopadala. Više nije bila devojka iz komšiluka", navodi Ričard u biografiji.

Par se zabavljao od 1989. do 1991. godine, ali su ostali bliski prijatelji sve do njegove smrti. Nakon raskida, pevač je imao romanse sa mnogim poznatim glumicama, manekenkama i pevačicama, uključujući Helenu Kristensen i Polu Jejts, sa kojom je dobio ćerku Tajger Lili.

Kajli je detalje veze sa Hačinsom ispričala tek nedavno za potrebe dokumentarca "Mystify: Michael Hutchence".

"Javnost je to doživljavala kao da je dobra devojka u vezi s nekim mračnim, lošim dečkom i to je bilo prilično tačno. S njim sam se osećala zaštićeno. Otvorio mi je potpuno novi svet, a mnogo toga bilo je povezano sa zadovoljstvom. Seks, ljubav, hrana, droga, muzika, knjige... Šta god, on je hteo sve da isproba. Kao njegova partnerka i sama sam iskusila mnogo toga. Ako si senzualno biće, svi osećaju moraju da ti budu stimulisani. Probudio je moju želju da istražim svet", ispričala je pevačica.

"Osećala sam se voljeno, ali i nekako tužno. Slomio mi je srce, osećala sam se zbunjeno i uništeno. Kada me je ostavio, nije mogao da mi da nikakav razlog. Pričali smo o svemu. Soba je bila mračna, svi roletne su bile spuštene, a on je bio na podu, na sve četiri i plakao je. Je li to bilo zbog droge ili samo stres od posla, ne znam", istakla je Kajli i dodala da je dugo patila za njim.

Upomenutom dokumentarcu o vezi sa Hačinsom govorila je i manekenka Helena Kristensen, koja jje sa pevačem bila od 1991. do 1995.

"Bila je to potpuna psihička i fizička hemija. Bio je savršen partner, zabavan, sladak, emotivan... Kasnije se nešto drastično promenilo. Bila sam tako tužna i zbunjena, ali nisam više mogla a nastavim sa njim na taj način", rekla je Helena.

Nakon Helene, Hačins britanskom voditeljkom Paulom Jejts sa kojom je dobio ćerku Tajger Lili, koju je nakon što su oboje preminuli, usvojio Bob Gedolf, bivši muž voditeljke.

Naime, 22. novembra Hačinsovo beživotno telo, obešeno o kaiš, pronađeno je u sobi 524 u hotelu "Ric Karlton" u Sidneju. U to vreme patio je od depresije, bio je zavistan od antidepresiva, ali i narkotika, a uprkos tome što su svi tvrdili da je reč o samoubistvu, Paula je istakla da je smrt bila posledica seksualnih igara. Ona se nikada nije oporavila od njegove smrti, a samo tri godine kasnije se predozirala heroinom.

