IMAO JE SAMO 27 GODINA! Mladi glumac pronađen mrtav, policija istražuje smrt

Južnokorejski glumac Ča In-ha (27) pronađen je mrtav u svom stanu, prenosi "Metro", a policija istražuje smrt.

"Ispunjeni smo tugom, i srca su nam slomljena. Ča In-ha nas je napustio 3. decembra. I dalje nam je teško da poverujemo u ovu strašnu vest", saopštila je agencija koja ga je zastupala.

Glumac je imao 27 godina, a policija trenutno istražuje njegovu smrt.

Ča In Ha je debitovao 2017. godine u filmu "You, inside of me", a onda se pridružio glumačkoj zabavljačkoj grupi. Ostvario je uloge u serijama "Temperature of love" i "The banker".

