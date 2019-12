SVI MISLE DA JE DESPASITO NAJSLUŠANIJA PESMA DECENIJE! Evo koja je ZAPRAVO! Ubedljivo potukla konkurenciju!

Na jednom sajtu za slušanje muzike objavljena je lista najslušanijih pesama, albuma i izvođača u poslednjih 10 godina, a otkrili su da je izvođač čiju su muziku ljudi najviše slušali Drejk.

Reper je prikupio više od 28 milijardi klikova, a njegova najpopularnija pesma "One Dance" puštena je 1,7 milijardi puta. Na drugom mestu je Ed Širan, a usledili su Post Malon, Arijana Grande i Eminem.

Najslušanija pesma decenije je "Shape Of You" Ed Širana koja je puštena 2,4 milijarde puta.

Najslušanija pesma u 2019. godini je "Senorita" Šona Mendesa i Kamile Kabeljo. Pesma je objavljena u junu, a otada je preslušana milijardu puta. Odmah iza nje našla se pesma Bili Ajliš "Bad Guy" sa 900 miliona klikova.

Bili Ajliš našla se i na vrhu najpopularnijih albuma sa svojim debitantskim albumom "When We All Fall Asleep Where Do We Go".

