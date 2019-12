PREMINUO POZNATI REPER! Srušio se na aerodromu, očevici kažu da mu je iz usta curila KRV!

Reper i pevač Đusi Vorld, čije pravo ime je Džared Antoni Higins, umro je u Čikagu, prenose svetski mediji.

Čikaška policija mogla je samo da potvrdi da je 21-godišnjem muškarcu pozlilo na aerodromu u Čikagu, a kasnije umro u obližnjoj bolnici.

Mladom reperu je pozlilo za vreme šetnje zgradom aerodroma, a policijski izvori su kazali da je, u trenutku kada su do njega stigli lekari hitne pomoći, krvario iz usta. Hitno je prevezen u bolnicu gde je proglašen mrtvim. Obdukcija nije izvršena i nije utvrđen uzrok smrti.

foto: Profimedia

Muzičar je rođen u Čikagu, a nedavno je proslavio 21. rođendan. Postao je slavan preko noći 2018. kada je njegov hit "Lucid Dreams" dospeo na 2. mesto američke muzičke liste "Billboard Hot 100".

Negova pesma 'All Girls Are the Same' nakon toga je postigla još veći uspeh, a broj njegovih obožavatelja naglo je porastao.

Kurir.rs/CNN/Foto: Profimedia

Kurir