BALAŠEVIĆEV SIN OTVORIO DUŠU: Ono što je Đole uradio prvog dana u bolnici rasplakaće sve! KOJA SNAGA DUHA

Đorđe Balašavić, čuveni kantautor, nakon operacije srca pojavio na borilačkom spektaklu koji je organizovao njegov sin Aleksa. On je u društvu supruge Olje Balašević sina podržao iz lože.

Đoletov sin Aleksa nije krio koliko mu znači podrška roditelja, pogotovo oca, nakon ozbiljne operacije.

- Znači mi puno što je došao. Kao što on kaže, to je njegova dužnost, za roditelja nema penzije prema detetu. On će uvek dolaziti da me podrži, još od prvog megdana je uz mene i naravno da mi daje ideje za organizaciju. Ovog puta mi je rekao da moramo da ispravimo neke sitnice da bi sledećeg puta to bilo savršeno da ne bi nijedna stolica bila prazna, a mama je naravno ponosna i bila je u produkciji, tako da sam više ja ponosan na nju - otkriva Aleksa, i dodaje da mu je mama Olivera posebno pomogla u organizaciji.

- Ona je dovela do toga da sve izgleda kao Las Vegas i da Beograd na veče postane glavni grad sveta. Bilo je odlično, tako da mi je bilo drago što su borci iz celog sveta od Albanije do Rusije, Maroka, Amerike, Nemačke, Meksika bili na Megdanu. Sve je lepo prošlo i postali smo tradicija, svakog decembra u Beogradu. Toliko publike danas teško možete da vidite i u jednom drugom sportu, osim ako nije Liga šampiona u fudbalu ili slično.ž

Đoletov sin je takođe poručio da Đoleta svi u porodici posebno paze od kada je napustio bolnicu, ali da je prvenstveno on sačuvao pozitivan duh u svemu.

- Naravno da ga pazimo, pazi se i on sam. Recimo, on je mene prvi dan pozvao iz bolnice i rekao mi, kada sam ga pitao kako je, da se tako oseća da će se možda i sam boriti na Megdanu - prepričava Aleksa.

Balašević se i sam oglasio u video-poruci koju je objavila njegova ćerka Jelena - Beba Balašević, gde je otkrio kako se oseća sada.

- Imam dve vesti, jednu dobru, jednu lošu. Dobra je vest da nisam umro iz prve, a loša vest je da to nije recimo skok uvis, da imaš tri pokušaja, nego imaš neograničeni broj. To nije važno. Bio sam u maloj frkici, žao mi je što smo morali da odložimo koncert u Kragujevcu. Bio sam četiri dana u bolnici. Nisam imao operaciju na otvorenom srcu, malo sam doteran. Imamo najbolji Institut za kardiovaskularne bolesti ovde kod nas u Kamenici, lekare koje ja poznajem generacijski, i bili su fer. Ja kada odem kod lekara, uvek mi nešto vade. Prvi put sam dobio neke stentove, ima četiri stentića - rekao je Balašević, i nastavio - rekli su mi da ću moći da trčim, ja ne verujem. Nemojte da me pitate da li sam dobro, jer neću biti više nikad dobro, zato što imam 100 godina, ali se nadam da ćemo nastaviti tamo gde smo stali... Uglavnom, vratio sam se kući nakon četiri dana, tu se oporavljam u našem dvorištu, uz pomoć svoje porodice.

