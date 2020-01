ŽELIM DA ME PIKE GLEDA KAO LJUBAVNICU! Šakira ni posle 10 godina veze sa fudbalerom neće da se UDA!

Šakirinu svadbu svet iščekuje od kada je pre deset godina počela da se zabavlja s Đerarom Pikeom, ali je sad stavila tačku na svoju potencijalnu udaju.

Pevačica je za magazin Ola otkrila da ne namerava da staje na ludi kamen jer jer brak plaši. Ipak, nije reč samo o strahu, već joj se dopada da je fudbaler Barselone, s kojim ima dva sina, gleda kao ljubavnicu.

foto: Profimedia

- Ne želim da se udam. Iskreno, brak me plaši. Ne želim da me vidi kao svoju ženu, već više kao svoju devojku, ljubavnicu. To je poput tog zabranjenog voća, radije ga držim na prstima i misli kako je sve moguće, zavisno od njegovog ponašanja - šokirala je kolumbijska zvezda, koja je Pikea upoznala na snimanju spota za pesmu „Waka Waka“. Tada je otkrila da ne voli fudbal, ali nije mogla da ne primeti lepotu mladog igrača.

- Nisam obožavateljka fudbala pa nisam ni znala ko je on. Ali kad sam ga videla, bio mi je veoma simpatičan. Onda smo se konačno i upoznali - rekla je Šakira.

foto: Profimedia

Kurir.rs/N. M./Foto: Profimedia

Kurir