IVANA ŽIGON SE NA VIDOVDAN UDALA ZA 11 GODINA MLAĐEG MONAHA! Razveli su se, a MUZIČAR je tvrdio da mu je bila LJUBAVNICA

Glumica Ivana Žigon se na Vidovdan 2006. godine udala za 11 godina mlađeg bivšeg monaha Grigorija Brkovića, koji je zbog nje napustio monaški život. Dobili su sina Stevu, ali su se Ivana i Grigorije 2011. godine ipak razveli.

Ona o tome nije želela da priča u javnosti, a tri godine uspevala da krije da je njen brak završen, ali onda je usledio obrt.

Poznata umetnica je u januaru 2016. potvrdila da su ona i Grigorije ponovo zajedno. Ipak, između toga se odigrao veliki skandal.

foto: Dragan Kadić

Naime, Ivana Žigon dve godine je bila u ljubavnoj vezi s Ninoslavom Ninom Ademovićem, ocem pevača grupe Miligram Alena Ademovića. Kako se tada pričalo glumica je zbog čuvenog muzičara i dugogodišnjeg saradnika i muzičara Gorana Bregovića ostavila supruga Grigorija Brkovića, bivšeg iskušenika manastira Prohor Pčinjski koji je zbog nje ostavio manastir.

Kada se veza završila Nino je odlučio da progovori i navodio je da ga je ona iskoristila.

- Dve godine sam bio u emotivnoj vezi s Ivanom, ali smo se krili od paparaca i novinara. U dilemi sam da li me je ta žena volela ili me je samo iskoristila za spektakle „Njegoš nebom usijani“ i „Stojte, galije carske“, koje smo zajedno radili - kaže Ademović.

foto: Printscreen/Youtube

- Boli me to što nigde na gostovanju nije htela da kaže ko je radio muziku. Mi nismo zajedno već nekoliko meseci, ali kao profesionalac autore moraš da pomeneš pred novinarima - ispričao je on.

Ademović je odlučio da prekine svaki kontakt sa Žigonovom jer ga nije predstavila javnosti. Glumica je ispričala da ništa od toga nije istina.

- Da je to glupost možete se uveriti na internetu i videti koliko je muzika Ninoslava Ademovića pominjana u mojim intervjuima, uključujući i ove poslednjih dana. To je dovoljan argument da je čitava ta priča izmišljena. Tužno je čime se ljudi bave - rekla je glumica u jednom intervjuu.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Blic/Foto: Ana Paunković

