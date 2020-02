UDALA SE ZA TAJKUNA OD 89 GODINA, A IMALA 26! Poredili je sa Merilin Monro: Kad je rodila DNK TEST radilo 6 muškaraca!

Najlepša žena devedesetih godina, i žena čija lepota i tragična životna priča pariraju priči Merilin Monro, Ana Nikol Smit, nikako nije imala dobar životni start. Preminula je na današnji dan pre tačno 13 godina, a njena životna priča i dalje opseda ljude.

foto: Profimedia

Majka ju je rodila sa 15 godina, i to kao razvedena devojčica. Od muža se rastala kada je saznala da on održava seksualne odnose sa njenom desetogodišnjom sestrom. A do doba kada je Ana (rođena kao Viki Lin Hogan) zašla u tinejdžerske godine, majka joj je već po treći put bila udata. Kasnije će Ana kroz svoje ispovesti govoriti da ju je očuh redovno silovao, i to uz majčino znanje, te da su je na kraju sa 13 godina oterali iz kuće. Primila ju je tetka, ali Ana se nikako nije snalazila u školi, pa je u drugoj godini digla ruke i zaposlila se kao konobarica u restoranu brze hrane. Tamo je i upoznala svog prvog muža, koji je radio kao kuvar u istom restoranu.

Udala se za njega i razvela već u 17 godini, pa se zaposlila kao striptizeta. Sa, kako su je svi opisivali, telom boginje, lako se probijala sve dalje i dalje, pa je stigla do Hjustona, gde je postala Plejboj zečica. Uskoro su njen lik i telo krasili bilborde i naslovne strane širom sveta.

I tada je za oko zapala tajkunu koji je u to vreme oplakivao smrt svoje žene. Bio je to Džej Hauard Maršal, u to vreme 87-godišnjak. Delilo ih je 63 godine, ali on nije odustajao od namere da je zavede. Obasipao ju je dragocenostima i poklonima o kojima je Ana do tog trenutka mogla samo da mašta. Dve godine kasnije, ona je imala 26 a on 89 godina, i stali su pred oltar.

foto: Profimedia

Njihov brak, prirodno, podigao je mnogo prašine, a svaka zajednička slika izazivala je opšte zgražavanje.

Tačno 13 meseci nakon što su se venčali, starac je 1994. godine umro, a iza sebe ostavio nasledstvo vredno više od milijardu dolara.

I iako je Anu obasipao dragocenostima, nije je uključio u testament. Ana nije dozvolila da to tako prođe, pa je otpočela višegodišnja sudska bitka. Na kraju je izvukla oko 450 miliona dolara, a tu su bili i višemilionski prihodi koje je ostvarivala kao seks simbol tog vremena.

A onda je usledilo još bizarnih zapleta. Tako je 2006. godine objavila da je trudna, a odmah je krenulo spekulisanje ko je otac jer je ona odbijala da to kaže. U to vreme zabavljala se sa advokatom Hauardom Sternom, za koga će se kasnije i udati, pa su neki pretpostavljali da je on otac. Drugi su govorili da je zamrzla spermu milijardera Hauarda Maršala kako bi to dete imalo pravo da nasledi njegovu imovinu. A tu je bio i njen bivši dečko, fotograf Lari Birkhed, koji je tvrdio da je dete njegovo. Ali kada je devojčica došla na svet sedmog septembra 2006. godine, Ana je kao oca navela advokata Hauarda Sterna.

foto: Profimedia

Tri dana kasnije, dok joj je u poseti bio sin Danijel (20), umro je kraj majke, predoziravši se lekovima što je izazvalo mnogo sumnje jer nije imao istorijat konzumiranja droga za razliku od majke. Ana je nakon toga malo po malo nestajala iz javnosti, a onda je 2007. godine pronađeno njeno telo u hotelu gde je odsela. Imala je svega 39 godina. Uzrok smrti, kao i u Danijelovom slučaju, bilo je predoziranje lekovima. Usledila je žestoka borba porodice i prijatelja za nasledstvo a ponovo se potegla i priča oko toga ko je pravi otac njene ćerke.

I testovi su pokazali da je to zapravo bio fotograf Lari Birkhed. Ni danas se ne zna zašto je Ana tako tragično okončala, a teorije zavere o svemu i dalje žive. Najglasniji su oni koju su uvereni da je Hauard Sten ubio i oca i sina kako bi se dokopao novca. Mala Danijelin nije mu bila prepreka ka tome jer se vodio kao njen otac. Ipak, protiv njega nikada nije podignuta nikakva optužnica.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Žena/Foto: Profimedia

