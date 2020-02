Bred Pit na 92. dodeli Oskara dobio je nagradu za sporednu ulogu u filmu "Once upon a time in Hollywood", a onda sa nagradom i nezgodno pitanje.

Breda su pitali da li će svoj Tinder nalog dopuniti ovim dostignućem.

"Izgleda da ćete morati sami da pogledate kasnije", rekao je crven u licu.

Tinder je mreža za upoznavanje partnera, a glumac je upravo otkrio kako tamo ima nalog.

