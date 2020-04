BIVŠI SUPRUŽNICI PROMENILI PLOČU! Anđelina i Bred za svoju decu svakako žele SAMO NAJBOLJE, ali ovome se NIKO nije NADAO

Razvod Anđeline Džoli i Breda Pita i godinama kasnije je glavna tema mnogih razgovora, a posebno kada bivši supružnici "uhvate krivinu" tamo gde to niko ne očekuje da će se dogoditi. Naime, prema pisanju stranih medija, oni su odlučili da njihovim naslednicima omoguće tradicionalno školovanje, što do sada nije bio slučaj.

Deca su do sada bila školovana kod kuće, pa je ovaj preokret napravio veliki bum u javnosti posebno zato što je Anđelina otvoreno verovala da je tako najbolje. Nije poznato kako i zašto je glumica promenila svoje mišljenje. "Frustrira me što sam u javnoj školi malo naučila. Zbog toga nisam bila za to", objašnjavala je Džolijeva svojevremeno.

