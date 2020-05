SAMO BUDALA NEMA STRAHA! Iskrena ispovest Mirjane Karanović: Glumica otkrila za čim ŽALI, pa poslala VAŽNU PORUKU!

Mirjana Karanović - za neke buntovnica, a za druge dama koja bez mnogo ustezanja kaže ono šta misli, ne pokušavajući da ide stazom koju su drugi utabali.

Sinonim ste za hrabru osobu, ali često znate da kažete da ste puni strahova?

"Samo budala nema straha. Hrabrost nije nikakvo ludilo bez smisla. Hrabrost je upravo to, pobediti svoje strahove, ma kakvi oni bili. Strah od napuštanja, od gubitka, od siromaštva, usamljenosti, strah od visine, strah da pogledamo sebi i drugima u oči. Ceo život savladavamo strahove da bismo bili ono što jesmo, da bismo jednog dana mogli da budemo ponosni na sebe. Priznati svoje strahove, svoja s*anja, svoje greške za mene je najbolji način da budem bolja osoba."

Rekli ste da ste feministkinja. Koliko su vas ti isti stavovi koštali u životu?

"Nisu me koštali ništa. Moji stavovi su deo moje ličnosti. Mislim da ljudi, bez obzira na pol, veru, nacionalnost ili bilo šta drugo što ih definiše kao ljudska bića, treba da imaju jednake mogućnosti i jednaka prava. Ženama je ta mogućnost vekovima uskraćivana na najrazličitije načine."

Kroz glumu pokazujete sreću, radost, tugu... Da li u privatnom životu ispoljavate emocije?

"Privatno sam potpuno drugačija osoba od likova koje igram, iako u njima ima mnogo delova mene i moje duše. Kao da možete da rasklopite sebe kao neke kockice i napravite neku drugu figuru, osobu. Mi glumci upotrebljavamo sebe da bismo kreirali i oživeli likove koji postoje samo na papiru. Oni za publiku moraju da budu stvarni i uverljivi. Zato se dešava da publika misli da su glumci privatno isti kao i likovi koje igraju."

Jednom ste rekli da ste probali da malo lažete sebe i zavaravate. Da li ste shvatili da ipak to nije za vas?

"Ne znam da sam to rekla, a ako jesam, onda je to bilo verovatno u nekom drugom kontekstu."

Da li patnja jača čoveka ili ga potpuno lomi?

"Ne znam odgovor na ovo pitanje. To zavisi od osobe."

Spomenuli ste da muškarci u patrijarhalnom svetu imaju više samopouzdanja, hrabrosti da urade nešto. No, kada žena uradi nešto za šta drugi misle da je hrabrost, onda se njoj dodeljuje epitet da ima mušku energiju. Da li je to pohvalno ili poražavajuće?

"Ne znam. Ne razmišljam o tome. Za mene nije poražavajuće. Hrabrost je jednostavno hrabrost."

Koji su vaši strahovi? Da li postoji nešto za čim žalite?

"Žao mi je što nisam kada sam bila mlađa naučila bar još dva strana jezika. To je jedino, ali nije da baš mnogo patim zbog toga. I ne mislite valjda ozbiljno da ću vam reći koji su moji strahovi? To je veoma intimno i to znaju samo moji bliski prijatelji."

Kakve utiske nosite sa snimanja "Ubica" i "Slatkih muka" i kome od mladih glumaca predviđate blistavu karijeru?

"U 'Ubicama mog oca' radila sam sa već uhodanom ekipom i stvarno je bilo prijatno i bez nerviranja. Odlični partneri, dijalog, reditelj koji tačno zna šta hoće i kako to da ostvari. U 'Slatkim mukama' je bilo beskrajno zabavno. Dugo nisam igrala u komediji i uživala sam u svakom trenutku. Posebno zbog mog partnera Andrije Miloševića. On je fenomenalan komičar. Veoma je bilo inspirativno raditi sa njim."

Dosta ste fizički aktivni, trenirate čak i sada u izolaciji. Da li vas to održava vitalnim?

"Volim da budem aktivna i zdrava. A ko ne voli? Često mi nije baš do vežbanja, ali se nateram. Bolje se osećam posle toga. Volim što mogu da trčim, penjem se uz stepenice a da se ne zadišem. Volim da budem zadovoljna sobom i svojim izgledom. To mi daje samopouzdanje koje je veoma korisno kada izlazim na scenu ili hodam ulicom."

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Dragana Udovičić

Kurir