NIKADA NISAM PRODALA DUŠU ĐAVOLU! VELIKA ISPOVEST MIRE KARANOVIĆ: Sve o strahovima, slobodi i životnim izazovima!

Mirjana Karanović kroz život se vodila time da govori šta joj je na srcu, da voli koga ona odabere i da radi ono što želi.

Mirjana je svojim ulogama ostavila trag u domaćoj kinematografiji i u pozorištu, a svaki novi projekat je za nju izazov.

"Posle svega, najviše se ponosim što i dalje radim punom parom, što imam planove za budućnost, što sam aktivna, sigurna u sebe i u to ko sam. Što ne postoji nijedna stvar u mome životu zbog koje se stidim, što nikada nisam prodala dušu nijednom đavolu, ko god to bio. Sačuvala sam svoju slobodu i u vremenima kada je to bilo teško. Uvek sam bila slobodna u svojoj glavi, radila sam ono što sam htela, volela sam koga sam ja odabrala, govorila sam šta mi je u srcu", rekla je ona.

Vreme u izolaciji provodi na koristan način.

"Trudim se da postavim neku dnevnu rutinu, jer mi to daje osećaj sigurnosti i neke izvesnosti. Pre podne izađem napolje i hodam oko sat malim sporednim ulicama u mom kraju. Kupim hranu i idem kući. Gledam filmove i serije na TV-u, čitam, malo pišem, igram igrice na kompjuteru, zovem svoje prijatelje. Svakog dana temeljno pretresem neki deo stana, odvojim stvari i odeću koja mi ne treba. Po podne, kada počne policijski čas, vežbam u hodniku ispred mog ulaza", kaže Mira.

Ona je dodala da je ljudski duh ono što nas drži u životu i daje nam smisao.

"Umetnost je važan deo ljudske duhovnosti. I danas, kada vam ne mogu pomoći ni bogatstvo, ni moć, kada svi delimo iste strahove i problem, umetnost nas spasava, podiže, uspostavlja komunikaciju, čini da se ne osećate usamljeni", naglasila je ona.

