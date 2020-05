SRPSKI GLUMAC OTIŠAO NA SELO TOKOM IZOLACIJE: Ivan Mihailović počeo da se bavi poljoprivredom, a ko ga UČI ZANATU!

Mnogi glumci su odlučili da za vreme vanrednog stanja iz Beograda odu na selo, a među njima je i Ivan Mihailović.

Ivan kaže da je u izolaciji počeo da se bavi poljoprivredom.

"Prvi put sam u životu sadio baštu i jako sam zadovoljan. Moram da priznam da mi je u tome pomogla moja devojka Maja koja je već sadila. To joj nije bilo prvi put da radi, tako da sam imao dobrog instruktora. Ono što me raduje jeste da je povrće već počelo da niče. Sadio sam krastavce, tikvice, zelenu salatu", kaže glumac, koji je otkrio da je već dugo u vezi, ali da devojku drži daleko od očiju javnosti.

"U principu nikada nisam pričao o ljubavnom životu, ni o privatnom nešto previše. Ponekad, tu i tamo. O devojci koja me je osvojila ne bih da pričam. To je naša intima", istakao je Ivan.

Ivan odaje utisak skromnog i vrlo smirenog dečka, ali i njemu ponekad dođe žuta minuta.

"Retko me kada što izbaci iz takta, ali kada me izbaci onda nemam kontrolu. Tada reagujem vrlo impulsivno. Uglavnom bezobrazluk i glupost kod osobe, koja se nađe preko puta mene u tom trenutku, zna da me baš iznervira", otkriva on.

foto: Zorana Jevtić

Ivan ima želju da se uskoro proglasi ukidanje vanrednog stanja, kako bi se vratio svojim poslovnim obavezama, a onda je otkrio kako će reagovati kada dođe do toga.

"Kad se završi vanredna situacija kada kažu da je korona prošla u tom trenutku gde se nađem zagrliću prvu osobu na ulici nepoznatu, izgrliću je, izljubiću je iz sve snage", kaže Ivan.

Ivan je glumu završio na FDU u klasi profesora Dragana Pelevića Peleta, a kolege su mu bile Miloš Biković, Tamara Dragičevič, Anja Alač, Jelisaveta Orašanin, ali i njegova kuma Nina Janković. Ivan je bio Nini kum na njenom venčanju. Na pitanje da li se najviše sa njom savetuje, Ivan kroz osmeh kaže:

"Da, Nina Janković je moja kuma i da mi se međusobno kritikujemo i savetujemo. Uglavnom dobijem kritike i savete od Nine i samo od Nine."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir