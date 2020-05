SRPSKE LIKOVE IZ KULTNIH FILMOVA MOGLI SU DA IGRAJU DRUGI GLUMCI: Naše glumice priznale ZAŠTO se ODBIJAJU ULOGE!

Postoje kultni filmovi koje svet obožava, a mnogi ne bi mogli ni da zamisle da ih gledaju kada bi glavni likovi bili neki drugi glumci.

Kler Dejns je odbila ulogu u "Titaniku", pa ju je dobila Kejt Vinslet, a takvih slučajeva bilo je i u Srbiji.

Srđan Žika Todorović odbio je ulogu u "Lepa sela, lepo gore", a umesto njega igrao je Milorad Mandić Manda.

"Odobio sam tu ulogu jer je još uvek trajao rat u Bosni i nije mi se išlo u Višegrad. Trebalo je da igram Mandinu ulogu. On je ustvari napravio lik, nije imao šta da glumi, to je to", rekao je jednom prilikom Žika u emisiji "Ami Dži šou.

Slobodan Boda Ninković u istom filmu nije igrao lik "Laza" a umesto njega je to učinio Dragan Petrović Pele. Takođe, scenarista je lik Aleksandra Popadića u "Boljem životu" pravio po Žarku Lauševiću kom je prvenstveno želeo da dodeli ovu ulogu. Šijan koji je tvorac filma "Maratonci trče počasni krug" odbio je Taška Načića i ulogu Bilija Pitonadodelio Zoranu Radmiloviću.

Ljubiša Samardžić trebalo je da bude pevač u filmu "Ko to tamo peva", a ulogu je dobio Dragan Nikolić. Borka Tomović je posle Marije Karan igrala ulogu Maje u seriji "Ljubav, navika i panika".

"Ja odbijam uloge jer se ne bih osećala udobno i ne bih to onda uradila kako treba, ne bi bilo uverljivo. Treba voditi računa, nekada reditelji misle da je njihovo rešenje super", rekla je glumica Anja Mit u "Premijeri".

"Ne bih mogla da prihvatim nešto što se kosi sa mojim razmišljanjima, stavovima i načelima", izjavila je Dragana Mićalović.

"Kada sam snimila "Anđele 2" pitala sam se da li bi bilo drugačije da je to igrala neka druga devojčica", kazala je Mirka Vasiljević.

