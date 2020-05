2 PUTA ZA GODINU DANA JE IZGUBILA BEBU! Alisa glumica koju smo OBOŽAVALI kao deca OTKRILA šta ju je NAVELO da ABORTIRA!

Glumica Alisa Milano, koja je poznata po jednoj od glavnih uloga u seriji "CHARMED", otkrila je u podcastu 'Sorry not Sorry', kako je davne 1993, pobacila dva puta.

Alisa je imala 21 godinu i kaže, kako se tada prvi puta zaljubila te je za nju to bila velika stvar. Dodaje da je koristila kontracepcijske pilule, ali da je ipak ostala trudna i nije znala šta će.

"Bilo je grozno, odrasla sam u katoličkoj porodici i tu se onda dogodio taj sukob s verom", ispričala je Alisa te rekla, kako nije bila spremna da postane majka, a uz sve to karijera joj je ipak bila na prvom mjestu.

"To je bio moj izbor i bio je ispravan za mene. Nisam to baš želela napraviti, ali sam morala to učiniti", kazala je 46-godišnja Alisa. Glumica je kasnije priznala, kako je opet te iste godine zatrudnela te je opet donijela istu odluku.

Alisa, bez obzira na to što će drugi reći, dodala je kako ne žali ni zbog jedne odluke, jer sada ne bi imala predivnu djecu, karijeru te nikada ne bi bila slobodna da bude onakva kakva je. Ona je sad u srećnom braku s Daveom Bugliarijem iz kojeg je dobila dvoje dece, sedmogodišnjeg sina Mila, te četvorogodišnju ćerku Elizabellu.

foto: Profimedia

kurir.rs

Kurir